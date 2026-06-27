Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026預告｜C朗領軍葡萄牙鬥哥倫比亞力爭首名出線 阿爾及利亞對奧地利直接影響最佳第三局勢

足球世界
更新時間：16:41 2026-06-27 HKT
發佈時間：16:41 2026-06-27 HKT

世界盃分組賽今晚至明晨上演最後三組的最後一輪賽事，L、K和J組分途出擊，深夜有L組克羅地亞對加納，力求一勝保出線；最受矚目的必然是K組由哥倫比亞對上葡萄牙上演榜首大戰榜首大戰；J組則有阿爾及利亞對奧地利，今戰賽果亦將直接影響最佳第3名的出線資格。

L組：英格蘭首名出線無煩惱 克羅地亞鬥加納力爭次名出線

—克羅地亞 vs 加納（NowTV 618/616，深放5:00)
—巴拿馬 vs 英格蘭（NowTV 619/617，深放5:00)

上場0:0悶和加納的英格蘭，目前以1勝1和以更多入球位列榜首，今場對上同組賽力較弱的巴拿馬，相信能全取3分以小組首名出線。但另一邊箱的克羅地亞對加納則更為激烈，「格仔軍團」首戰對英格蘭失利失3分，目前只贏一場得3分，若要爭取直接出線必然力拼全取3分升上次席以補出線資格。

K組：葡萄牙撼哥倫比爭小組首名出線 

—哥倫比亞 vs 葡萄牙（NowTV 618/616，早上7:30)
—剛果民主共和國 vs 烏茲別克（NowTV 619/617，早上7:30)

哥倫比亞目前在小組中2戰全勝，以6分高居小組榜首，但次名的葡萄牙亦不遑多讓，雖首戰對剛果遭1:1逼和，但上戰鬥烏茲別克以5:0大勝，其中陣中巨星C朗更梅開二度，宣告王者歸來今戰相信亦會火力全開，力爭首名出線，值得一提的是若葡萄牙成功以首名出線，或有望在8強對上阿根延，上演絕代雙驕大戰。剛果雖目前僅得1分，但若能擊敗烏茲別克全取3分亦可以最佳第三歷史性首闖淘汰賽。

J組：阿爾及利亞尾場對奧地利 或直接影響各組出線形勢

—約旦 vs 阿根廷（NowTV 618/616/688，早上10:00)
—阿爾及利亞 vs 奧地利（NowTV 619/617，早上10:00)

J組阿根廷目前2戰全勝以6分高居榜首，今戰對約旦或成例行工事，也是約旦爭取世界盃第一分的重大機會，但J組焦點則是在另一場賽事上，事關作為小組賽最後一場賽事，阿爾及利亞對奧地利一戰將直接影響最佳第三的出線形勢，2支隊伍只要打和一個亦將齊齊出線，但作為分組賽最後一場賽事，亦將成為所有望以最佳第三出線球隊的焦點。
 

 

↓↓世界盃2026│Viu TV 免費直播詳情↓↓

世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。
世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。
世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。
世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。

世界盃分組賽開波時間

2026世界盃賽程。
2026世界盃賽程。
2026世界盃賽程。
2026世界盃賽程。

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。

 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:11
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
19分鐘前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
7小時前
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
00:34
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
即時中國
4小時前
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
影視圈
3小時前
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
影視圈
8小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
22小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
18小時前
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
23小時前
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
趣聞熱話
5小時前
唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高
唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高
保健養生
5小時前