世界盃2026預告｜C朗領軍葡萄牙鬥哥倫比亞力爭首名出線 阿爾及利亞對奧地利直接影響最佳第三局勢

世界盃分組賽今晚至明晨上演最後三組的最後一輪賽事，L、K和J組分途出擊，深夜有L組克羅地亞對加納，力求一勝保出線；最受矚目的必然是K組由哥倫比亞對上葡萄牙上演榜首大戰榜首大戰；J組則有阿爾及利亞對奧地利，今戰賽果亦將直接影響最佳第3名的出線資格。

L組：英格蘭首名出線無煩惱 克羅地亞鬥加納力爭次名出線

—克羅地亞 vs 加納（NowTV 618/616，深放5:00)

—巴拿馬 vs 英格蘭（NowTV 619/617，深放5:00)

上場0:0悶和加納的英格蘭，目前以1勝1和以更多入球位列榜首，今場對上同組賽力較弱的巴拿馬，相信能全取3分以小組首名出線。但另一邊箱的克羅地亞對加納則更為激烈，「格仔軍團」首戰對英格蘭失利失3分，目前只贏一場得3分，若要爭取直接出線必然力拼全取3分升上次席以補出線資格。

K組：葡萄牙撼哥倫比爭小組首名出線

—哥倫比亞 vs 葡萄牙（NowTV 618/616，早上7:30)

—剛果民主共和國 vs 烏茲別克（NowTV 619/617，早上7:30)

哥倫比亞目前在小組中2戰全勝，以6分高居小組榜首，但次名的葡萄牙亦不遑多讓，雖首戰對剛果遭1:1逼和，但上戰鬥烏茲別克以5:0大勝，其中陣中巨星C朗更梅開二度，宣告王者歸來今戰相信亦會火力全開，力爭首名出線，值得一提的是若葡萄牙成功以首名出線，或有望在8強對上阿根延，上演絕代雙驕大戰。剛果雖目前僅得1分，但若能擊敗烏茲別克全取3分亦可以最佳第三歷史性首闖淘汰賽。

J組：阿爾及利亞尾場對奧地利 或直接影響各組出線形勢

—約旦 vs 阿根廷（NowTV 618/616/688，早上10:00)

—阿爾及利亞 vs 奧地利（NowTV 619/617，早上10:00)

J組阿根廷目前2戰全勝以6分高居榜首，今戰對約旦或成例行工事，也是約旦爭取世界盃第一分的重大機會，但J組焦點則是在另一場賽事上，事關作為小組賽最後一場賽事，阿爾及利亞對奧地利一戰將直接影響最佳第三的出線形勢，2支隊伍只要打和一個亦將齊齊出線，但作為分組賽最後一場賽事，亦將成為所有望以最佳第三出線球隊的焦點。



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世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。

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世界盃分組賽開波時間

2026世界盃賽程。

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世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。