世界盃2026│美斯對約旦任後備下半場先出場 阿根廷教練指會輪換

阿根廷已確定成為J組首名，明早尾輪對篤定包尾的約旦，變成例行公事。該隊教練史卡朗尼預告會輪換，讓一眾平時較少出場而又值得上陣的球員擔正，隊長兼攻擊皇牌美斯亦會退居後備。然而史帥指美斯需要出場尋找比賽感覺，與他商量後會在下半場上陣。(Now616、618、668台周日早上10:00直播)

史卡朗尼預告輪換讓副選鍛鍊

在頭兩輪分組賽分別上演帽子戲法和梅開二度，包辦阿根廷的5個入球，連隊擊敗阿爾及利亞和約旦，提早確定成為小組首名，今場對2戰全敗的約旦就成為例行公事。該隊教練史卡朗尼表示會輪換：「在建隊周期中，平時較少上陣的球員都相當重要。他們未能出場，翌日會刻苦地訓練，所以只要有機會，我就會給他們出場時間。他們上陣不僅是因為踢得少，更因為他們配得上出場。我希望就算換了人，球隊仍能踢出同樣高水平的比賽。」

保證美斯下半場會後備上陣

美斯亦會休息任後備，史卡朗尼預告他會在下半場上陣：「他肯定會在下半場出場。我和他溝通過，這是目前最好的決定，既能讓隊友獲得正選鍛鍊的機會，也能讓他上場找找感覺。至於他具體會上陣多少分鐘，我們會根據今場的情況再決定。」

