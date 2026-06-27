世界盃2026｜伊朗3場不同比數和波平紀錄 3個條件中1即可出線

亞洲球隊伊朗於世界盃G組最後一輪對埃及，補時食詐胡最終賽和1:1，失去次名直接晉級機會。不過，伊朗在3個條件中只要達成1個，便可以最佳第3名之一晉級形勢不算太差。同時，伊朗分組賽3戰都以不同的比數和波，平了比利時創造的世界盃紀錄。

伊朗補時食詐胡兼中楣

伊朗今仗對埃及贏波便可以直接晉級32強，雙方半場賽和1:1，這支亞洲勁旅於比賽末段圍攻埃及，於補時更有卡利薩達近門將球送入網，可惜翻看VAR判決越位在先入球無效。之後，伊朗再有一次頭槌攻門中楣彈出；最後和波收場錯過直接出線機會。

3場不同比數和波平紀錄

經過三輪後，伊朗3戰全和得3分，得失球0球排小組第3。該隊三戰分別以2:2賽和新西蘭、0:0和比利時、1:1和埃及，三場和波都是不同比數，是1988年的比利時後第2隊達到此成績的球隊。雖然伊朗未能以次名直接晉級，但爭最佳小組第3名出線形勢其實不差，以下3個條件中達到1個，伊朗都可出線。

1.J組奧地利對阿爾及利亞分出勝負

2.K組剛果民主共和國不勝烏茲別克，而烏茲別克又不勝7球或以上

3.L組加納擊敗克羅地亞

