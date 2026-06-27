世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢

美加墨世界盃共有9個小組已完成3輪所有賽事，8支最佳第3名的形勢已接近塵埃落定，其中5席確定，僅3席仍有懸念。根據目前的情況，取得4分的第3位球隊百分百晉級，D組的巴拉圭取得一位，I組的塞內加爾在周五(26日)尾輪5:0大勝伊拉克後，雖然只有3分，但憑得失球差正2的優勢，在確定有4支的成績不及他們下，亦鎖定席位。A組南韓在第3位排行榜中已跌至第8，要今晚L、J、K組中其中2組的第3名成績比他們更差，才可取得32強名額。

最佳第3名形勢圖示

巴拉圭、塞內加爾確定成最佳第3名

周四完成A至F組的尾輪分組賽後，取得4分而得失球差較好的瑞典、厄瓜多爾和波斯尼亞已鎖定席位，同分而得失球差負2的巴拉圭差一步才確認。周五上演G、H、I的最後一輪比賽，H組烏拉圭不敵西班牙以2分成為第3名；I組第3位之爭由兩支賽前得0分的球隊競爭，塞內加爾大勝5:0，以3分成為第3名；G組伊朗1:1賽和埃及後，3戰全和同樣得3分。而A組南韓及C組蘇格蘭同樣是3分，在5個小組的第3位都是3分或以下的情況下，4分取得第3的球隊都一定可以成為8支最佳第3名之一，巴拉圭就獲得門卷。

8個席位已有5席塵埃落定

而目前取得3分的4隊之中，塞內加爾得失球差為正2，比0球的伊朗、負1的南韓、負2的蘇格蘭好，所以前者亦已確定取得32強名額，8個最佳席位有5個已塵埃落定。太極虎在12組中的排位已跌至第8，他們要寄望今晚最後3組中，有2組的第3名成績不及他們，才能趕上尾班車，機會並不樂觀。

南韓晉級機會極不樂觀

事實上J組同得3分的奧地利直接對阿爾及利亞，如果雙方踢「默契波」賽和，前者就會以次名晉級，4分的後者亦會成最佳第3名之一出線；L組目前排第3是3分的克羅地亞，尾輪對4分的加納，他們只有輸波才會追不到南韓，打和或贏波都一定出線；K組第3是1分的剛果民主共和國，如擊敗篤定包尾的烏茲別克就有4分，亦趕過南韓，就算第3名最後變成葡萄牙，後者現有4分，亦會壓過太極虎晉級。

正因為4分的第3位球隊百分百晉級，L組的加納和英格蘭，以及K組的葡萄牙就算輸波跌至第3名，都仍然肯定成為最佳第3之一，換句話說他們今晚未出戰已提早出線。