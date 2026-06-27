世界盃2026│西班牙首名出線有代價 耶利米賓奴、尼高拉斯威廉斯受傷或告別今屆賽事

西班牙周五(26日)於H組尾輪1:0擊敗烏拉圭，2勝1和累積7分首名出線，將會鬥J組次名，避過以小組第2名出線鬥阿根廷。然而他們為這個首名資格付出沉重代價，鋒將耶利米賓奴(Yeremi Pino)疑似鎖骨骨折，尼高拉斯威廉斯(Nicholas Williams)則拉傷肌肉，可能雙雙提前告別今屆世盃，令狂牛於淘汰賽鋒線人選變動大受影響。

賓奴疑鎖骨骨折 威廉斯拉傷肌肉

今場西班牙憑中場阿歷斯巴爾拿一箭定江山，1:0擊敗烏拉圭，以7分首名出線，32強將會鬥J組次名，即阿爾及利亞或奧地利。狂牛避開以次名晉級，無需在淘汰賽首圈就要硬撼阿根廷，但他們為這3分付出沉重代價，後備上陣的鋒將耶利米賓奴於88分鐘在一次搶拼中與敵將發生碰撞後，導致左肩重傷，當時狂牛用完所有換人名額，此子經治療後重返球場，一直避免與對手碰撞，帶傷踢至完場。另一後備鋒將尼高拉斯威廉斯亦在一次突破中被踢傷，賽後離場時一瘸一拐，有機會是拉傷肌肉，以其傷病史如肌肉撕裂難在短時間內康復。

影響狂牛鋒線變陣

對於同一時間失去兩名鋒將，狂牛教練迪拉富安迪擔心道：「賓奴的鎖骨很可能已經骨折。他現在感到非常痛苦，明天的進一步檢查將決定其傷勢嚴重程度。他能夠踢至完場，可以堪稱壯舉。至於威廉斯，他的肌肉有些超負荷和疲勞。」尼高拉斯威廉斯於今屆世盃3場都後備上陣，其爆發和突破力在末段對球隊相當重要；賓奴亦2次替補出場，前場多面性的特點亦相當重要，如果2人提早告別今屆世盃，狂牛在淘汰賽的鋒線變動將受影響。