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世界盃2026｜2大元老齊開齋 比利時5:1大勝新西蘭 1球壓過埃及以小組首名出線

足球世界
更新時間：13:22 2026-06-27 HKT
發佈時間：13:22 2026-06-27 HKT

世界盃G組比利時鬥新西蘭演生死戰，開賽前比利時得2分，新西蘭亦僅得1分，今戰勝負將直接決定2隊生死，最終比利時在李安度杜沙特梅開二度，再加上奇雲迪布尼和盧卡古今屆開齋下，助力比利時以5:1大勝新西蘭，另一邊箱埃及亦以1:1賽和伊朗，比利時以1球得失球差壓過埃首名出線。

今場李安度杜沙特表現相當活躍，12分鐘就在窄角度補射中柱彈入，但球證指皮球未能完全過白線，因此入球無效，但28分鐘杜沙特即有收穫由奇雲迪布尼開出角球，門前的杜沙特「執雞」破網，為比利時先開記錄以1:0返回更衣室。易邊後僅過5分鐘再有杜沙特禁區內接應，起腳勁射「省中」隊友後皮球再落回他腳下補射再破龬，為比利時以2:0擴大優勢，66分鐘有「老大哥」迪布尼遠射破網為今屆開齋，雖然新西蘭有伊利亞祖斯遠射扳回一城，但尾段再有盧卡古和沙利麥卡斯先後建功，最終以5:1大勝新西蘭以首名出線。

另一邊箱埃及雖有馬穆特薩貝爾先開記錄，但伊朗由雷沙伊安追平1:1，在尾段補時階段卡利薩德在門前混戰中射入空門，但經VAR覆核後指越位在先因此入球無效，最終保持1:1握手言和，伊朗需等另外2組賽果才可知能否以第三出線。


 

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