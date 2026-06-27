世界盃2026│挪威教練指輪換10人有必要 解釋球員超負荷 為淘汰賽著想

挪威在周五(26日)I組尾輪輪換10人，最終以1:4大敗予法國，以小組次名晉級。外界認為挪威就算已提早出線也好，亦沒有必要一口氣將10名主力放到後備席，神鋒艾寧夏蘭特和隊長馬田奧迪加特最終更沒有上陣，教練蘇巴根解釋主力們已超負荷，為了淘汰賽著想，盡可能走到最遠，輪換是必要的。

輪換10人 夏蘭特、奧迪加特無出場

挪威和法國在賽前同樣2戰全勝提早出線，今場尾輪是首次名之爭。對比法國作小幅度輪換，鋒將基利安麥巴比和奧士文尼迪比利等主力仍保留正選，挪威教練蘇巴根就大刀闊斧，正選11人與上場贏塞內加爾時比較，共有10個變動，僅中後場多面手奧斯尼斯保留自己的位置。而多位主將如奧迪加特、夏蘭特、阿歷山大索洛夫和基斯杜化艾查等，最後更沒有後備上陣，坐足90分鐘板凳。

蘇巴根解釋多人已超負荷 輪換有必要

外界不滿挪威過度留力，教練蘇巴根逐解釋有必要：「根據塞內加爾一戰的身體監察報告，我們足足有5名球員身體負荷嚴重超標，整條防線都處於透支狀態，還有一兩名中場都消耗巨大。而且上場與今仗間隔時間極短，考慮球員身體透支程度、後續賽程考慮，我、體能教練、醫隊團隊和多位球員本人，都知道大家的身體不足以支撐高強度對抗，如果派出上場3、4名主力續任正選，根本無法以完整狀態備戰下一輪。為了盡可能走到最遠，輪換是最佳的選擇，我在任何時候都會做出這樣的決定。」

當然有不少球迷是為觀賞夏蘭特和奧迪加特等人而入場，蘇巴根為此致歉：「這是我唯一心存愧疚的地方，但我們為球迷帶來2場勝利，他們後續還有機會觀看更多淘汰賽，這就是本屆世盃的意義。」