Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│挪威教練指輪換10人有必要 解釋球員超負荷 為淘汰賽著想

足球世界
更新時間：12:25 2026-06-27 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-27 HKT

挪威在周五(26日)I組尾輪輪換10人，最終以1:4大敗予法國，以小組次名晉級。外界認為挪威就算已提早出線也好，亦沒有必要一口氣將10名主力放到後備席，神鋒艾寧夏蘭特和隊長馬田奧迪加特最終更沒有上陣，教練蘇巴根解釋主力們已超負荷，為了淘汰賽著想，盡可能走到最遠，輪換是必要的。

輪換10人 夏蘭特、奧迪加特無出場

挪威和法國在賽前同樣2戰全勝提早出線，今場尾輪是首次名之爭。對比法國作小幅度輪換，鋒將基利安麥巴比和奧士文尼迪比利等主力仍保留正選，挪威教練蘇巴根就大刀闊斧，正選11人與上場贏塞內加爾時比較，共有10個變動，僅中後場多面手奧斯尼斯保留自己的位置。而多位主將如奧迪加特、夏蘭特、阿歷山大索洛夫和基斯杜化艾查等，最後更沒有後備上陣，坐足90分鐘板凳。

蘇巴根解釋多人已超負荷 輪換有必要

外界不滿挪威過度留力，教練蘇巴根逐解釋有必要：「根據塞內加爾一戰的身體監察報告，我們足足有5名球員身體負荷嚴重超標，整條防線都處於透支狀態，還有一兩名中場都消耗巨大。而且上場與今仗間隔時間極短，考慮球員身體透支程度、後續賽程考慮，我、體能教練、醫隊團隊和多位球員本人，都知道大家的身體不足以支撐高強度對抗，如果派出上場3、4名主力續任正選，根本無法以完整狀態備戰下一輪。為了盡可能走到最遠，輪換是最佳的選擇，我在任何時候都會做出這樣的決定。」

當然有不少球迷是為觀賞夏蘭特和奧迪加特等人而入場，蘇巴根為此致歉：「這是我唯一心存愧疚的地方，但我們為球迷帶來2場勝利，他們後續還有機會觀看更多淘汰賽，這就是本屆世盃的意義。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
18小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」 。
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
14小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
18小時前
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利入3球破敵取首名。美聯社
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利「戴帽」破敵取首名
足球世界
7小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
23小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
2026-06-26 10:00 HKT
佛得角再創奇蹟次名出線。
世界盃2026│佛得角再創奇蹟 0:0和沙特阿拉伯次名出線 西班牙1:0烏拉圭首名晉級
足球世界
2小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
00:55
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散 疑似飛行軌跡曝光
即時中國
23分鐘前
珍惜生命｜油塘邨女子墮樓　當場身亡
突發
4小時前
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
食用安全
23小時前