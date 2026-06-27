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世界盃2026｜佛得角歷史性出線 「鋼門」禾仙夏成世盃史上第3位40歲多場0失球

足球世界
更新時間：12:20 2026-06-27 HKT
發佈時間：12:20 2026-06-27 HKT

世界盃H佛得角最後一輪0:0賽和沙特阿拉伯，但得益於烏拉圭不敵西班牙失分，以3分升上小組次席歷史性闖淘汰賽，而陣中人氣急升的門將禾仙夏在小組賽中，以2場0失球成為世界盃史上第3位40歲門將多場0失球的球員。

即將41歲的禾仙夏早前才宣佈將隊葡甲球會查維斯，然而卻在今屆世界盃中打出精彩表演。AFP
即將41歲的禾仙夏早前才宣佈將隊葡甲球會查維斯，然而卻在今屆世界盃中打出精彩表演。AFP
禾仙夏成世盃史上第3位40歲多場0失球。AFP
禾仙夏成世盃史上第3位40歲多場0失球。AFP
佛得角以3戰3和得3分，以小組第2晉級32強大創歷史。AFP
佛得角以3戰3和得3分，以小組第2晉級32強大創歷史。AFP

禾仙夏成第3位世界盃40歲多場0失球門將

即將41歲的禾仙夏早前才宣佈將隊葡甲球會查維斯，然而卻在今屆世界盃中打出精彩表演，令世界看見這個位非洲的島國，佛得角今屆代表作必然是在首輪以0:0逼和西班牙，門將禾仙夏全場交出多次精彩撲救，助力佛得角完成爆冷，今場再鬥沙特阿拉伯亦保0失球，完成今屆第二次的「Clean sheet」,成為世界盃史上第3位40歲多場0失球的記錄。

今屆是佛得角首次殺入世界盃決賽周，分組賽與西班牙和烏拉圭一組，被外界看低一線，然而首戰逼和「狂牛軍團」便已刷新界對他們的想法，對烏拉圭亦以2:2賽和，最後一輪再和沙特0:0戰和下，同日烏拉圭以0:1不敵西班牙後以2分出局，反觀佛得角則以3戰3和得3分，以小組第2晉級32強大創歷史。

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