世界盃2026│烏拉圭出局賽前曾傳將帥內訌 比爾沙刻意羞辱華維迪 下半場早段換走

烏拉圭周五(27日)於美加墨世界盃H組尾輪0:1不敵西班牙，3戰僅得2分排小組第3未能直接出線，並肯定無法成為最佳第3名之一要執包袱。這支南美球隊今屆成績強差人意，賽前更傳出將帥不和的消息，據報教練比爾沙(Marcelo Bielsa)今仗刻意羞辱效力皇家馬德里的中場大將費達歷華維迪(Federico Valverde)，故意在下半場初段球隊落後急需扳平時換走他。

烏拉圭成今屆首支出局南美隊

作為兩屆世盃盟主，外界在決賽周展開前預計烏拉圭與西班牙輕鬆攜手出線，可是他們在頭兩輪與沙特阿拉伯和佛得角俱賽和，令到今場尾輪鬥狂牛再無容錯空間。然而他們最終負0:1，排小組第3位未能直接出線，並因為只有2分肯定未能成為8支最佳第3名之一，直接執包袱。他們成為今屆首支出局的南美洲球隊，完場前更有中場簡奴比奧粗野侵犯西班牙球員領紅牌而輸波輸品，取得隊史於世盃第10張紅牌，僅次11張的巴西與阿根廷並列史上第2多。

下半場初段換走費達歷高華維迪

而烏拉圭除了紀律差，還受內訌傳聞影響。烏拉圭媒體《El Espectador》賽前曾報導，隊內多位球員與教練比爾沙的關係已經破裂，他們認為其訓練強度過高影響比賽表現，當中以費達歷高華維迪等主將最為不滿。今仗比爾沙疑似「刻意」報仇，西班牙《每日體育報》指烏拉圭在下半場落後時，急需爭取入球，隊中級數最高，以及擅長遠射的華維迪應大派用場，但比爾沙於57分鐘就換走他，華維迪出場後非常憤怒，想上前與比爾沙理論，但被教練團阻止。

比爾沙賽後承認責任

據報比爾沙知道自己無論如何都會在今屆世盃後離任，鑑於球隊表現差不似預期，主將們更質疑其權威，決定在不合適的時間點換走他，向外界公開表達其想法。而比爾沙在賽後公開為出局承擔責任：「這次出局完全是我的責任。我們這支隊伍原本擁有極佳的潛力，但我沒能將這些潛力轉化為戰鬥力。在世盃展開前，我們的水平本該配得上走得更遠，但我未能讓球隊發揮應有實力。」