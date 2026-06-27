世界盃2026｜佛得角3戰不敗並肩西班牙法國 復刻非洲雄獅喀麥隆奇蹟

美加墨世界盃分組賽 H 組末輪塵埃落定，首度闖入決賽周的非洲島國佛得角（Cape Verde），在最後一輪以 0:0 悶和沙特阿拉伯，最終以 3 戰 3 和的不敗戰績，力壓烏拉圭和沙特，奪得小組次名歷史性殺入 32 強淘汰賽！佛得角不僅成為世界盃史上第三支首次參賽便能保持不敗出線的非洲球隊，完美複製 1982 年「非洲雄獅」喀麥隆的經典軌跡，更並肩西班牙、法國等，成為9支不敗球隊之一。

複製 44 年前喀麥隆軌跡

人口僅 50 多萬的佛得角，在今屆開賽前被預測平台 Polymarket 預估能在分組賽保持不敗的概率僅得1%。然而，這支非洲島國球隊卻用鋼鐵意志改寫命運。在首輪分組賽，佛得角爆冷 0:0 守和前世界冠軍西班牙，門將禾仙夏（Vozinha）一戰封神；次輪他們在落後下以 2:2 逼平兩屆世界冠軍烏拉圭；末輪再以 0:0 逼和沙特，以 3 戰 3 和積 3 分次名晉級。歷史數據顯示，佛得角成為繼 1982 年喀麥隆（3 戰全和）及 2002 年塞內加爾（1 勝 2 和）後，第三支首秀不敗出線的非洲隊伍。

18 個月僅嘗一敗

在今屆多個熱門大熱倒灶的局勢下，分組賽保持不敗的球隊僅有 9 支，這支非洲新軍竟然得以與西班牙、法國等爭標大熱並肩。事實上，佛得角在過去 18 個月各項賽事中僅輸過一場，就是今年3月友賽2:4負智利，穩健的防守正是他們創造歷史的最大本錢。