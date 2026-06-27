世界盃2026│佛得角32強鬥阿根廷 門神禾仙夏夢想成真與衛冕冠軍交手

首次參加世界盃的非洲島國佛得角，在H組不敗3戰全和，創造奇蹟以小組次名躋身淘汰賽，32強將會挑戰衛冕冠軍阿根廷。這個對碰對今屆爆紅的40歲佛得角門神禾仙夏(Vozinha)來說可說夢想成真，皆因他曾表示希望與阿根廷和美斯交手。

佛得角32強鬥阿根廷

佛得角在首兩輪連和兩支前世界盃盟主西班牙和烏拉圭，周五尾輪對沙特阿拉伯雖然未能贏波，賽和0:0，但藉烏拉圭0:1不敵狂牛，以3戰3和積3分的不敗姿態，以小組次名晉級。首次參賽的他們奇蹟出線後，32強將會鬥J組首名，即是衛冕冠軍阿根廷。

禾仙夏曾指夢想在世盃鬥阿根廷

雖然對手實力強橫，但這個對決對佛得角門將禾仙夏是夢想成真。40歲的後者在首輪悶和狂牛後，曾表示希望有機會在今屆世盃與阿根廷和球王美斯交手，如今真的做到。