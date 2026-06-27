Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│佛得角32強鬥阿根廷 門神禾仙夏夢想成真與衛冕冠軍交手

足球世界
更新時間：11:01 2026-06-27 HKT
發佈時間：11:01 2026-06-27 HKT

首次參加世界盃的非洲島國佛得角，在H組不敗3戰全和，創造奇蹟以小組次名躋身淘汰賽，32強將會挑戰衛冕冠軍阿根廷。這個對碰對今屆爆紅的40歲佛得角門神禾仙夏(Vozinha)來說可說夢想成真，皆因他曾表示希望與阿根廷和美斯交手。

佛得角32強鬥阿根廷

佛得角在首兩輪連和兩支前世界盃盟主西班牙和烏拉圭，周五尾輪對沙特阿拉伯雖然未能贏波，賽和0:0，但藉烏拉圭0:1不敵狂牛，以3戰3和積3分的不敗姿態，以小組次名晉級。首次參賽的他們奇蹟出線後，32強將會鬥J組首名，即是衛冕冠軍阿根廷。

禾仙夏曾指夢想在世盃鬥阿根廷

雖然對手實力強橫，但這個對決對佛得角門將禾仙夏是夢想成真。40歲的後者在首輪悶和狂牛後，曾表示希望有機會在今屆世盃與阿根廷和球王美斯交手，如今真的做到。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
17小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」 。
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
12小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
16小時前
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利入3球破敵取首名。美聯社
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利「戴帽」破敵取首名
足球世界
6小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
2026-06-26 10:00 HKT
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
22小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散
即時中國
13小時前
東張西望丨餐廳女食客如廁遭開門被「睇晒」 涉事男爆粗惹衝突 還原事件經過爆羅生門
東張西望丨餐廳女食客如廁遭開門被「睇晒」 涉事男爆粗惹衝突 還原事件經過爆羅生門
影視圈
13小時前
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
食用安全
22小時前
珍惜生命｜油塘邨女子墮樓　當場身亡
突發
3小時前