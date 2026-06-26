Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯有新目標麥斯阿拿奧祖 想補充左路缺口 士砵亭標價6000萬歐羅

足球世界
更新時間：19:45 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-26 HKT

葡萄牙《記錄報》周五報導，曼聯對正在參加美加墨世界盃並有好表現的烏拉圭左翼麥斯阿拿奧祖(Maximiliano Araujo)有興趣，並曾派出球探到美國入場觀看其賽事，對他相當滿意，認為此子可強化球隊的左路實力。消息指士砵亭為他標價6,000萬歐羅，其合約內有8,000萬歐羅的買斷條款。

麥斯阿拿奧祖今屆世盃2球1助攻

26歲的麥斯阿拿奧祖目前隨烏拉圭參加世界盃，並有出色表現，分組首輪1:1賽和沙特阿拉伯攻入1球，次輪2:2和佛得角就有1球1助攻，據報一直關注他的曼聯正好派出球探入場觀賽，親自見證他統治左路的全能演出。消息指紅魔已將這位可任左閘和左翼的多面手，列為新賽季引援目標之一，鑑於球隊左路人手稀缺，將會加大對他的追求力度。

可任左閘、左翼屬左路多面手

知情人士進一步透露，車路士和熱刺都對麥斯阿拿奧祖有興趣，其效力的士砵亭已將他標價6,000萬歐羅，其合約內則有一條8,000萬歐羅的買斷條款。烏拉圭今晚世盃H組尾輪將鬥西班牙，麥斯阿拿奧祖如果再有好表現，其身價隨時進一步提升。

麥斯阿拿奧祖目前效力葡超士砵亭。路透社
麥斯阿拿奧祖目前效力葡超士砵亭。路透社
麥斯阿拿奧祖目前效力葡超士砵亭。路透社
麥斯阿拿奧祖目前效力葡超士砵亭。路透社
士砵亭為麥斯阿拿奧祖標價6,000萬歐羅。路透社
士砵亭為麥斯阿拿奧祖標價6,000萬歐羅。路透社
士砵亭為麥斯阿拿奧祖標價6,000萬歐羅。路透社
士砵亭為麥斯阿拿奧祖標價6,000萬歐羅。路透社

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
6小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
9小時前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
9小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
5小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
22小時前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
5小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
00:39
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
7小時前
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
生活百科
8小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
6小時前