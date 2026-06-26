英超│曼聯有新目標麥斯阿拿奧祖 想補充左路缺口 士砵亭標價6000萬歐羅

葡萄牙《記錄報》周五報導，曼聯對正在參加美加墨世界盃並有好表現的烏拉圭左翼麥斯阿拿奧祖(Maximiliano Araujo)有興趣，並曾派出球探到美國入場觀看其賽事，對他相當滿意，認為此子可強化球隊的左路實力。消息指士砵亭為他標價6,000萬歐羅，其合約內有8,000萬歐羅的買斷條款。

麥斯阿拿奧祖今屆世盃2球1助攻

26歲的麥斯阿拿奧祖目前隨烏拉圭參加世界盃，並有出色表現，分組首輪1:1賽和沙特阿拉伯攻入1球，次輪2:2和佛得角就有1球1助攻，據報一直關注他的曼聯正好派出球探入場觀賽，親自見證他統治左路的全能演出。消息指紅魔已將這位可任左閘和左翼的多面手，列為新賽季引援目標之一，鑑於球隊左路人手稀缺，將會加大對他的追求力度。

可任左閘、左翼屬左路多面手

知情人士進一步透露，車路士和熱刺都對麥斯阿拿奧祖有興趣，其效力的士砵亭已將他標價6,000萬歐羅，其合約內則有一條8,000萬歐羅的買斷條款。烏拉圭今晚世盃H組尾輪將鬥西班牙，麥斯阿拿奧祖如果再有好表現，其身價隨時進一步提升。

麥斯阿拿奧祖目前效力葡超士砵亭。路透社

麥斯阿拿奧祖目前效力葡超士砵亭。路透社

士砵亭為麥斯阿拿奧祖標價6,000萬歐羅。路透社

士砵亭為麥斯阿拿奧祖標價6,000萬歐羅。路透社