世界盃2026│西班牙如次名出線32強將對阿根廷 教練：唔介意對佢地

美加墨世界盃今晚將上演G、H、I組的尾輪賽事，當中H組的西班牙仍未100%確定晉級，但應不會有任何阻礙，可是如果他們不敵烏拉圭，有機會以次名出線對阿根廷。該隊教練迪拿富安迪指不介意對陣有美斯在陣的阿根廷，更指踢世盃遲早會對勁旅。(Now616、618周六早上8:00直播)

西班牙次名出線將鬥阿根廷

西班牙賽前以4分排榜首，2分領先烏拉圭和佛得角，今仗擊敗前者就肯定以首名晉級，32強將會面對J組次名，即奧地利和阿爾及利亞其中一隊。如果他們失分，就有機會以次名出線，對手就會是J組首名阿根廷，如果成事就會成為32強最強戲碼。

迪拿富安迪指奪冠就要對強敵

然而狂牛教練迪拿富安迪指不介意與美斯的阿根廷交手：「我們不會刻意計算小組排名，然後揀對手，就算次名晉級遇到阿根廷，都不會有任何影響。想去到決賽，遲早要正面挑戰和戰勝所有頂級強隊，迎接所有高強度考驗。所以我不會理會太多，正常心準備所有比賽就可以。」