Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│西班牙如次名出線32強將對阿根廷 教練：唔介意對佢地

足球世界
更新時間：19:16 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:16 2026-06-26 HKT

美加墨世界盃今晚將上演G、H、I組的尾輪賽事，當中H組的西班牙仍未100%確定晉級，但應不會有任何阻礙，可是如果他們不敵烏拉圭，有機會以次名出線對阿根廷。該隊教練迪拿富安迪指不介意對陣有美斯在陣的阿根廷，更指踢世盃遲早會對勁旅。(Now616、618周六早上8:00直播)

西班牙次名出線將鬥阿根廷

西班牙賽前以4分排榜首，2分領先烏拉圭和佛得角，今仗擊敗前者就肯定以首名晉級，32強將會面對J組次名，即奧地利和阿爾及利亞其中一隊。如果他們失分，就有機會以次名出線，對手就會是J組首名阿根廷，如果成事就會成為32強最強戲碼。

迪拿富安迪指奪冠就要對強敵

然而狂牛教練迪拿富安迪指不介意與美斯的阿根廷交手：「我們不會刻意計算小組排名，然後揀對手，就算次名晉級遇到阿根廷，都不會有任何影響。想去到決賽，遲早要正面挑戰和戰勝所有頂級強隊，迎接所有高強度考驗。所以我不會理會太多，正常心準備所有比賽就可以。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
6小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
9小時前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
9小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
5小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
22小時前
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭頒布幼子Danny36個月保護令 由社署代為看管
社會
5小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
00:39
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
7小時前
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
萬寧全場88折！一日限定快閃優惠 護膚品/保健品/日用品買一送一折上折
生活百科
8小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
6小時前