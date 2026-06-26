世界盃2026預告｜麥巴比夏蘭特演神鋒對決 西班牙晉級在望 佛得角盼續寫奇蹟

世界盃分組賽進入最後直路，I組、H組及G組的最後一輪賽事將於今晚至明晨爆發，各組兩場大戰均會同步上演。其中凌晨3點檔由「死亡之組」I組領銜，法國與挪威將上演「針尖對麥芒」的榜首大戰；西班牙所在的H組緊接於早上8點開火；而G組的兩場生死戰則安排在早上11點壓軸登場。

I組：雙強爭霸 塞內加爾爭大炒

---挪威 vs 法國 （NowTV 616/618台 凌晨03:00直播）

---塞內加爾 vs 伊拉克 （NowTV 617/619台 凌晨03:00直播）

萬眾矚目的I組榜首大戰一觸即發！法國與挪威目前同為兩戰全勝積6分，雙雙提早鎖定32強席位。今仗表面上只是名次之爭，但兩大神鋒基利安麥巴比與艾寧夏蘭特的正面交鋒，絕對是全球焦點。以得失球佔優的法國陣容深度遠勝對手，加上麥巴比入球慾望強烈，力圖追趕美斯的入球紀錄，今仗被看高一線。

不過，由於兩軍已提早出線，今仗或會收起部份主力。「挪威神鋒」夏蘭特賽前亦為大戰降溫，明言法國實力更勝一籌；而法國主帥迪甘斯則因家事缺陣，未能親自督師。值得留意的是，I組首名出線後將面對C、D、F、G或H組的第三名，而次名則要硬撼E組次名科特迪瓦，因此爭取首名絕對有實際意義。

同組另一場，兩戰皆墨的塞內加爾與伊拉克將力爭小組第三。塞軍目前得失球差（-3）略勝伊拉克（-6），但要爭奪「最佳第三名」的8個席位（目前積3分的球隊中，南韓以-1得失球差佔優），兩隊今仗不僅要全取3分，更必須盡可能大炒對手爭取得失球優勢。

H組：形勢撲朔迷離 佛得角爭做黑馬

---烏拉圭 vs 西班牙 （NowTV 616/618台 早上08:00直播）

---佛得角 vs 沙特阿拉伯 （NowTV 617/619台 早上08:00直播）

H組的出線形勢相對撲朔迷離。暫列榜首的西班牙雖未正式鎖定32強，但手握4分及+4得失球差，晉級高唱入雲。狂牛兵團今仗即使落敗，只要不致大敗，仍有極大機會以「最佳第三名」晉級。賽前排次席的烏拉圭，與第3位的佛得角同分兼得失球差相同，僅憑較多入球壓過對手，今仗面對西班牙必須成功搶分才有望出線。

至於表現亮眼的「新丁」佛得角，今仗若能擊敗沙特阿拉伯，肯定能以小組首兩名出線；即使和波，亦有機會成為8支最佳第三名之一殺入淘汰賽。反觀早前以0:4大敗予西班牙的沙特，錄得本組唯一敗仗，出線機會已相當渺茫。

G組：埃及晉級在望 伊朗比利時生死戰

---新西蘭 vs 比利時 （ViuTV 99台 早上11:00免費直播）

---埃及 vs 伊朗 （NowTV 617/619台 早上11:00直播）

G組形勢與H組頗為相似。暫列榜首的埃及積4分且手握+2得失球差，有很大機率可以晉級；排次席的伊朗與第3位的比利時同積2分兼得失球差相同，伊朗僅因入球較多排第2。今仗埃及與伊朗正面交鋒，賽果將直接左右首名歸屬及出線資格；而第三名的比利時與榜尾新西蘭的對決，同樣是一場不折不扣的生死戰，直接決定雙方的出線命運。

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世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。

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世界盃分組賽開波時間

2026世界盃賽程。

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世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。