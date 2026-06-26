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世界盃2026｜澳洲0:0巴拉圭 日本1:1瑞典 疑似「默契球」順利開出

足球世界
更新時間：16:12 2026-06-26 HKT
發佈時間：16:12 2026-06-26 HKT

國際足球大賽史上偶有「默契球」或疑似「默契球」的出現，最經典莫過於2004歐國盃瑞典2:2和丹麥之戰。而周四的美加墨世界盃D組和F組最後一輪，澳洲對巴拉圭、日本對瑞典兩仗，賽前外界都指雙方和波便可以攜手出線，最後澳洲與巴拉圭互交白卷，而日本1:1賽和瑞典，日本、瑞典於F組攜手出線，澳洲以D組次名出線，巴拉圭亦極可能以小組第3名出線，「默契球」之說在今屆世盃又出現。

兩場和波疑似「默契球」

賽前澳洲與巴拉圭同得3分排D組2、3位，只要和波前者便以小組次名出線，而後者4分在手以最佳成績小組第3名出線亦高唱入雲。結果，兩隊今仗進攻綁手綁腳，擔心失守而未能放盡進攻，最後賽和0:0，澳洲次名出線，巴拉圭極可能以最佳成績第3名出線。

至於日本與瑞典賽前以4分和3分排F組2、3位，今仗和波日本以次名出線，瑞典亦可以較佳成績小組第3名晉級，而兩隊最後賽和1:1攜手晉級32強，同樣皆大歡喜。其實瑞典之前亦發生過經典「默契球」事件，2004年歐國盃分組賽，意大利首兩輪先後賽和瑞典、丹麥，最後一輪成功大勝保加利亞。然而，瑞典與丹麥只要開出2:2或以上的和局，便可攜手出線將意大利踢出局，最後兩隊果然是以2:2和局收場雙雙出線。

J組、L組還有機會出現「默契球」

至於今屆世界盃餘下的分組賽還有兩仗有機會出現「默契球」的情況，J組阿爾及利亞對奧地利，兩軍目前同得3分，和波便齊齊4分有機會攜手出線。另一仗是L組克羅地亞對加納。加納4分排小組第2、格仔軍3分排第3，今仗和波前者自然次名出線，後者4分在手亦極可能以最佳第3名出線。

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