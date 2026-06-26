英超│阿仙奴想平簽般奴古馬雷斯 出價5500萬鎊迅即被紐卡素拒絕

意大利轉會專家羅馬諾周四(25日)在個人網上節目爆料，指應屆英超盟主阿仙奴與紐卡素接觸，希望簽入其巴西國腳中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)，意向價為5,500萬鎊，喜鵲隨即拒絕。消息指紐卡素本身不想放人，就算點頭都不會以此價格出售，認為古馬雷斯的身價遠超這數字。

槍手與古馬雷斯和紐卡素接觸

英國《每日郵報》率先報導，阿仙奴對正在參加美加墨世界盃的巴西中場般奴古馬雷斯有興趣，認為他攻守兼備的能力，可以增強球隊衛冕英超，以及再次衝擊隊史首個歐聯冠軍的機會。轉會專家羅馬諾就作出跟進報導，他指有消息人士向他透露，槍手的確已接觸紐卡素和般奴古馬雷斯本人，理解球員的意願，他們希望以5,500萬鎊左右的價格完成交易，但迅即被喜鵲拒絕。

紐卡素無意放人 更拒絕平賣

羅馬諾續指古馬雷斯將所有決定交予紐卡素，只有後者接受槍手的報價，才會與阿仙奴展開全面接觸。而喜鵲暫時無意放售古馬雷斯，不會主動推進任何洽談，就算最終真的願意放人，都不會是5,500萬鎊這個價位。事實上古馬雷斯目前的身價為7,000萬鎊，他在今屆世盃又交出3次助攻，自2022年起已為巴西隊取得11次助攻，是期內球隊的助攻王，轉會費應遠高於此數。