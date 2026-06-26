英超｜曼聯正式加入艾華利斯爭奪戰 挾歐聯資金截擊阿仙奴巴塞

歐洲球壇轉會市場再掀巨浪！目前正跟隨阿根廷國家隊出戰世界盃的馬德里體育會神鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），早前公開發表「離隊宣言」後，隨即引發多支歐洲豪門瘋狂搶人。據西班牙傳媒披露，除了阿仙奴及巴塞隆拿外，英超豪門曼聯亦已正式加入這場「神鋒爭奪戰」，並已直接與艾華利斯的經理人團隊進行接觸，勢要將這位前同市死敵射手帶到奧脫福。

皇馬1.5億歐羅報價遭拒 艾華利斯公開求去

艾華利斯在馬體會的去留問題近日急劇升溫。據悉，馬體會早前已強硬拒絕了兩份來自西甲死敵的巨額報價，當中包括皇家馬德里高達1.5億歐羅（約13億港元）的天價提案，以及巴塞隆拿的豐厚報價。

為了促成轉會，正在征戰世界盃的艾華利斯公開表達其離隊決心：「對我來說，最好就是轉會，我想要實現自己的夢想。我不想隱瞞，也不想假裝一切安好，我試著保持誠實。我已經和馬體會的高層談過，我認為讓我離開，對所有相關人士來說都是最好的結局。」這番言論原本令一直對他虎視眈眈的阿仙奴處於領先位置，但曼聯的突然介入令局面出現變數。

卡域克獲歐聯資金撐腰 曼聯強勢介入

據西班牙《阿斯報》透露，曼聯一直在密切關注這位26歲阿根廷國腳的動向，並已正式與其經理人展開初步談判。報導指出，隨著曼聯成功鎖定來季的歐聯參賽資格，球會目前手握充裕的轉會資金。主帥卡域克（Michael Carrick）雖然將中場補強視為今夏的首要任務，但面對艾華利斯這種世界級射手流入市場，紅魔鬼絕對不會輕易放過這個增兵機會。