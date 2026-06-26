世界盃2026｜紐亞連失9場距恥辱紀錄僅差一步 拿高士文死撐：非戰之罪

德國隊於分組賽末輪1:2不敵厄瓜多爾，防線表現備受批評。把守大門的老將紐亞（Manuel Neuer）再次失守，寫下跨屆連續9場世界盃比賽失球的尷尬數據，距離世盃歷史最長連續失球紀錄僅差一場。然而，德國主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）賽後依然極力「死撐」愛將，堅稱兩個失球均非門將之過。

逼近歷史最差失波紀錄

數據顯示，這位38歲拜仁門將自2018年起，已連續9場世盃賽事未能保持清白之身，追平瑞典名宿拉維利(Thomas Ravelli)平列世盃連續失球第2多門將。若他在周一的32強淘汰賽再失一球，就將追平墨西哥名宿卡巴查(Antonio Carbajal)連續10場失球的世盃史上最差紀錄。

拿高士文極力護航 斥防線失職

儘管外界質疑紐亞風光不再，拿高士文依然力撐愛將：「第一個失球是『穿襠球』，門將要防守整座龍門，這球極難撲救。第二球則是皮球在前柱被閂了一下改變方向，對方球員更在紐亞身後突然伸長腿捅入，反應時間極短。我認為防線早在前端就必須用另一種方式防守，這對門將來說是一個非常吃虧的局面。」

另外，拿高士文亦證實提早換下甘美治是為了避免其肌肉受傷，好讓他在周一的淘汰賽能以最佳狀態領軍。