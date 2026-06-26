世界盃2026│瑞典、厄瓜多爾、波斯尼亞確定成為最佳第3名之一 僅餘5席可爭 一文睇清形勢

周四(25日)完成D、E、F組的尾輪賽事後，最佳第3名的形勢開始明朗化。上述3組中，E組和F組第3厄瓜多爾及瑞典累積4分之餘，並因得失球較好已確定成為8支最佳第3名之一，連同提早鎖定席位的B組波斯尼亞，8個最佳第3名賽已有3個塵埃落定，僅5席可爭，完成3輪僅得3分、得失球差為負3球的C組蘇格蘭大有機會執包袱；3分負1球的A組南韓亦並不樂觀。

8個最佳第3席位 有3個已確定

最佳第3名的計算方法是先計小組積分，如相同再計小組得失球差，仍未能分出高下之後再依次序計算小組得球、公平競技分、最近一次的世界排名、再之前一次的世界排名，直至分出高低為止。在完成6組賽事後，形勢開始明朗化。B組波斯尼亞周三踢完尾輪後，累積4分和負1得失球差，由於已確定有4組的積分或得失球走勢肯定不及他們，已提早鎖定一個最佳席位。

瑞典、厄瓜多爾、波斯尼亞取32強門劵

周四再踢多3組的尾輪後，還有兩席已確定。E組厄瓜多爾累積4分，得失球差為0球；F組瑞典同樣有4分，得失球差一樣是0球，肯定是8支最佳第3名之一。目前有3席已經確定，餘下有5個席位可爭，由於未完成的L、J、H、G和K組的最佳第3名有機會取得4分或以上，現時完成所有比賽並只得3分的南韓和蘇格蘭，要成為最佳之一不樂觀，當中得失球差為負3球的後者很大機會執包袱。

蘇格蘭勢執包袱 南韓不樂觀

而未完成的I組，第3位之爭落在塞內加爾和伊拉克身上。兩者將在今晚尾輪相遇，由於2隊賽前同得0分，就算贏波亦僅得3分，晉級機會同樣不大。