世界盃2026｜巴西32強賽鬥日本 尼馬堪稱「最大剋星」 歷來5戰轟9球 曾上演「大四喜」

世界盃32強淘汰賽下周一（30日）於休斯頓爆發矚目大戰，「藍武士」日本將硬撼「足球王國」巴西。對於傷癒復出的巴西球星尼馬（Neymar）而言，日本隊絕對是他國家隊生涯最偏愛的「受害者」。這位34歲老將歷來面對藍武士，僅上陣5次便瘋狂轟入9球，堪稱日本隊史上的「最大剋星」。

翻查數據，尼馬生涯為巴西國家隊攻入的79球當中，有9球正是從日本隊身上取得。最令日本球迷猶有餘悸的，無疑是2014年的一場友誼賽，當時狀態神勇的尼馬單場上演「大四喜」，率領森巴兵團以4:0血洗日本。雖然時隔981日重披巴西戰袍的尼馬在日前對陣蘇格蘭的比賽中後備入替，完成今屆世盃首戰，競技狀態或未回復至最巔峰，但他的回歸無疑為巴西隊打下一支強心針。

雲尼斯奧斯著火尼馬回歸 巴西已和輸日本時不同

除了「苦主」尼馬，目前這支由名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）領軍的巴西隊正處於上升期，前線火力極具威脅。效力皇馬的前鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）狀態「弗爆」，分組賽連續三場破網，個人獨取4球兼交出1次助攻。雖然日本曾經在2025年10月的熱身賽中以3:2絕地反勝巴西，但雲尼斯奧斯狀態的火熱和尼馬的回歸，已經令這支巴西隊變得不同。安察洛堤對於球隊目前的狀態感到非常滿意，他在大勝蘇格蘭後更向對手下達戰書：「這是我們目前為止踢得最完整的一場比賽，但真正的考驗從現在才開始。」