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世界盃2026｜澳洲1:1巴拉圭 澳洲得失佔優次名出線 巴拉圭仍可爭最佳第3名

足球世界
更新時間：11:58 2026-06-26 HKT
發佈時間：11:58 2026-06-26 HKT

 美加墨世界盃D組的出線關鍵戰，澳洲與巴拉圭激戰90分鐘仍互無紀錄，最終0:0完場，澳洲憑較佳得失球壓倒巴拉圭，以小組次名與美國攜手出線32強。而巴拉圭以4分、得失球-2排小組第3，要等待其他組別賽果才可知能否以最佳小組第3名晉級。

半場互交白卷

澳洲與巴拉圭賽前同樣3分，分列小組第23位，兩軍都要為出線搶分。佐敦波斯36分鐘禁區頂起腳，惟射門欠角度被巴拉圭門將奧蘭度基爾沒收皮球。完半場前澳洲再有入球機會，基斯甸禾柏圖於禁區右邊起腳，但又過不到門將奧蘭度基爾十指關，雙方半場互交白卷。 

澳洲力壓巴拉圭次名出線

換邊後仍以澳洲攻勢較具威脅，60分鐘伊蘭觀達於禁區右邊窄位起腳斜出。82分鐘，澳洲又有佐敦波斯於右路個人突破，連過兩關於禁區右邊近射又過不到奧蘭度基爾一關。最終雙方賽和0:0各得1分。澳洲憑較佳得失球次名出線，巴拉圭同得4分要爭最佳第3名。

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