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世界盃2026｜德國防線崩潰遭厄瓜多爾逆轉 拿高士文怒轟後防：「戰術自殺」

足球世界
更新時間：10:46 2026-06-26 HKT
發佈時間：10:46 2026-06-26 HKT

德國在世界盃E組最後一輪1:2不敵厄瓜多爾，11連勝紀錄宣告終結。賽後，德軍主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）顯得極為憤怒。他雖然強調球員的比賽態度沒有問題，卻毫不留情地公開炮轟球隊在早段進攻得手後的防線表現，形容球員隨意擅離職守、互換位置的行為簡直是「戰術自殺（Tactical suicide）」，令厄瓜多爾有機可乘。

拿高士文：這根本是戰術自殺

德國今仗開局順利，早早便攻破對方大門。然而，領先後的德軍卻在場上顯得有些心不在焉，防線漏洞百出，最終被踢高一線的厄瓜多爾連入兩球反勝。拿高士文賽後直指球隊的防守體系崩潰：「我們開局非常好，但遺憾的是，在取得入球後，我們竟然開始在防守站位上進行『戰術自殺』。這令接下來的比賽變得極其艱難。雖然我們不想以一場敗仗昂首進入淘汰賽，但這就是事實。我們贏了很多場，今天輸了一場，周一的32強戰我們必須重整旗鼓。」

不過，這位38歲的少帥亦大方地為球員護航，拒絕將敗仗歸咎於態度問題：「厄瓜多爾今仗為了出線全力以赴，你可以看出他們踩盡油門。但我不能說我的球員今天沒有盡全力，這樣解讀比賽太過流於表面了。」

隊長甘美治：低級失誤等同送大禮

今仗踢了60分鐘被換下的隊長甘美治（Joshua Kimmich）賽後亦痛定思痛，直言對手的爭勝慾望明顯在德軍之上，並指出防守不穩將是淘汰賽的致命傷：「今天的關鍵在於對手比我們更渴望贏波，尤其在下半場，這種感覺非常強烈。這就是他們應得的勝利。我們總是因為自己的低級傳球失誤，頻頻把對手拉回比賽當中，這只會令對手變得更強大。幸好，這只是小組賽，我們還沒有真正付出代價。但在淘汰賽階段，我們絕對不能再承受任何敗仗，我們不能每場比賽都失一至兩球。我們必須減少失誤，只有這樣我們才能擊敗任何人。」

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