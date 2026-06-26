世界盃2026｜對賽僅獲1勝 日本32強硬撼巴西 森保一誓言：戰鬥到最後一刻

世界盃F組最後一輪分組賽，「藍武士」日本隊與瑞典激戰成1:1平手。日本最終以1勝2和得5分的不敗戰績鎖定小組次名，連續三屆殺入世界盃淘汰賽階段。他們將於香港時間6月30日舉行的32強戰中，硬撼C組首名出線的「足球王國」巴西。面對這場嚴峻考驗，主帥森保一矢言無懼強敵：「無論對手是誰，我們都要戰鬥到最後一刻！」

前田大然建功 鈴木彩艷保不敗氣勢

今仗面對身材高大的瑞典，雙方上半場陷入膠著。換邊後，日本前鋒前田大然把握機會為球隊先開紀錄。賽後他回憶入球過程時表示：「當時我只專注於把第一腳控球處理好，只要控定皮球，順勢送入網窩就可以了。能夠打入關鍵入球並回應球迷期待，我感到非常高興。」一向以勤力見稱的他亦不忘檢討：「積極協防本來就是我的職責，可惜今仗未能全取三分，我們必須好好總結，下一場非勝不可。」

前田大然為日本首開紀錄。路透社

鈴木彩艷在下半場補時階段連續兩次撲出瑞典絕佳機會。新華社

今場發揮出色的門將鈴木彩艷，曾在下半場補時階段連續兩次完成撲救，他表示球隊能在逆境中保住不敗金身已算完成任務：「下半場我們領先後被扳平，對手一度佔據主動。但在這種劣勢下，我們成功減低失球數字，保住寶貴的1分。能夠帶著不敗的氣勢進入淘汰賽，絕對是積極的信號。」

森保一滿意戰果 冀淘汰賽踢出真我

對於球隊順利出線，日本隊主帥森保一賽後大讚麾下將士用命：「雖然未能如願以小組首名晉級略帶遺憾，但球員們延續了頑強的戰鬥精神，拿到了寶貴的積分。今屆賽制雖容許小組第三名晉級，但我們一直以首兩名出線為目標，球員們亦為此付出了堅韌的努力。」他期望球隊能在淘汰賽進一步展現出專屬日本隊的足球風格。

森保一：「無論對手是誰，我們都會戰鬥到底。」路透社

森保一：「無論對手是誰，我們都會戰鬥到底。」新華社

32強火併巴西 盼重溫驚天逆轉美夢

邁入32強淘汰賽，日本將迎來五屆盟主巴西。翻查往績，兩軍交手14次，日本僅得1勝2和11負處於絕對劣勢。不過，藍武士唯一一次擊敗森巴兵團，正是在去年11月的友誼賽。當時日本在落後兩球的絕境下，憑南野拓實、中村敬斗及上田綺世連追三球，上演驚天大逆轉，取得對賽歷史首勝。

雲尼斯奧斯連續3場當選最佳球員。路透社

尼馬賽後激動落淚。新華社

面對這場「一場過生死戰」，門將鈴木彩艷直言必須調整至最佳狀態爭勝；而前田大然亦充滿信心：「這無疑是一場硬仗，但只要我們堅持自己的打法，絕對有能力贏波。現在最重要的是恢復體能，做好針對性準備，勝利就在前方。」主帥森保一亦再次重申他的必勝決心：「無論對手是誰，我們都要踢出爭勝的比賽，與支持我們的球迷一起戰鬥到底！」