世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級

周四世界盃F組最後一輪分組賽，日本雖然憑前田大然先開紀錄，但最後還是被瑞典逼和1:1。日本和波後得5分，以兩分落後同日贏波的荷蘭，只能以小組次名出線，32強將要遇上C組首名的奪標熱門之一巴西。而瑞典以4分排小組第3，亦可以其中一支最佳第3名晉級32強。



日本賽前有4分排F組次席，瑞典則以3分排第3，相方都要搶分爭出線。今仗首個攻勢落在瑞典身上，6分鐘阿歷山大賓赫特臣右邊禁區頂施射，被日本門將鈴木彩艷沒收皮球。21分鐘輪到日本進攻，前田大然接應左路傳中前柱頭槌頂高。

日本次名出線撼巴西

完半場前日本有開紀錄機會，中村敬斗接應前田大然妙傳，於禁區左邊起腳，皮球直飛龍門右下角，可惜被瑞典錫達史唐門將飛盡將球撲出，雙方半場賽和0:0。

戰至56分鐘日本終於打破僵局，由前田大然接應堂安律直線妙傳，禁區內趁瑞典門將出迎快一步施射入網，助東洋軍領先1:0。瑞典只花了6分鐘，便由翼鋒艾蘭加於左邊禁區角勁射破網扳平1:1。 雙方之後再無紀錄賽和1:1，攜手晉級32強。日本次名晉級將對巴西，瑞典以其中一支小組最佳第3名晉級，對手未知。