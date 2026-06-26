體壇早報｜厄瓜多爾死裏逃生 德國、科特迪瓦取E組首次名 安達臣勢投曼城

E組今晨踢完最後一輪分組賽，厄瓜多爾以2：1反勝賽前已鎖定首名的德國，憑其中一席最佳第3名晉身32強。同組另一場，科特迪瓦以2：0擊敗庫拉索，隊史首次殺入淘汰賽，而「新丁」庫拉索的世盃之旅告終。

而連續3屆無緣決賽周的意大利，勢將聘任干地回歸料簽約4年，目標帶領意大利重返世界盃。轉會方面，曼城傳已與諾定咸森林達成協議，勢將簽下艾利諾安達臣。曼聯門將奧拿拿則料繼續外借特拉布宗一季。

世界盃2026｜厄瓜多爾反勝德國出線 鎖定其中一席最佳第3名

世界盃2026｜科特迪瓦派兩蛋隊史首晉淘汰賽 庫拉索包尾出局

世界盃2026｜曼城傳與森林達成協議簽艾利諾安達臣 轉會費勢破球會紀錄

世界盃2026｜干地勢回歸執掌意大利 簽約4年目標殺入2030決賽周

英超｜曼聯與特拉布宗達成協議 奧拿拿勢再外借一季