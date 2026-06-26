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世界盃2026｜曼城傳與森林達成協議簽艾利諾安達臣 轉會費勢破球會紀錄

足球世界
更新時間：07:27 2026-06-26 HKT
發佈時間：07:27 2026-06-26 HKT

根據《天空體育》報道，曼城已與諾定咸森林達成協議，將勢以破球會紀錄的轉會費簽入艾利諾安達臣；曼城目前的轉會費紀錄，是以1億鎊收購基亞利殊。

轉會費勢超過1億鎊

安達臣目前正隨英格蘭代表隊身處美國出戰世界盃，在首兩場分組賽正選上陣。由於英格蘭將於周六在L組最後一場分組賽鬥巴拿馬，因此曼城和森林仍在商討安達臣的體檢安排；「三獅軍團」極有機會以小組首名身份晉級。

艾利諾安達臣勢將加盟曼城。美聯社
艾利諾安達臣勢將加盟曼城。美聯社
安達臣正隨英格蘭出戰世界盃。美聯社
安達臣正隨英格蘭出戰世界盃。美聯社
安達臣獲得多間球會青睞。美聯社
安達臣獲得多間球會青睞。美聯社

現年23歲的安達臣與森林的合約於2029年才到期，但他一直是曼城今夏收購中場的首要目標，十分欣賞這名英格蘭中場近年的進步。安達臣於2024年由紐卡素加盟森林，並在上季迅速崛起，成為英超其中一名最出色的中場球員，獲得多間球會的青睞。

英格蘭教頭杜曹曾形容安達臣是「全能型球員」，並相信曼城的收購興趣不會令他分心：「他是頂級球員。我沒有更多需要補充，他就是全能型球員。我很高興他能夠與我們一起，並保持這樣的水準，他是我們陣中的關鍵球員。」當被問到是否知道曼城對安達臣有興趣時，杜曹回應：「不予置評，目前看來完全沒有受到影響。他（世界盃熱身賽鬥哥斯達黎加）的表現非常出色，所以一切都很好。」

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