世界盃2026｜蘇格蘭主帥奇勒受訪憤而「離場」 打定輸數：我已準備返屋企

蘇格蘭在美加墨世界盃 C 組最後一輪不敵巴西，只排第三位，出線形勢岌岌可危。主教練奇勒（Steve Clarke）在賽後訪問時，因不滿被記者追問如何面對漫長的「出線等待期」，當場發脾氣憤而「離場」，令直播畫面一度陷入尷尬。隨後，奇勒在完整訪問中更徹底「泄氣」，公開打定輸數直言：「我認為我們已經準備好返屋企了。」這番悲觀言論與傲慢態度，隨即引發了全蘇格蘭球迷的強烈怒火！

蘇格蘭主帥奇勒因不滿被記者追問如何面對漫長的「出線等待期」，中途發脾氣「離場」。法新社

不滿被問及出線機會 奇勒黑面腰斬訪問

蘇格蘭目前在分組賽僅擊敗過海地，以3分排在 C 組第三位。由於需要等待其他小組在周日的比賽結果，才能得知能否以「八支最佳第三名」的身份晉級32強淘汰賽。賽後記者追問奇勒將如何應對這段煎熬的等待期，奇勒顯得極度情緒化，一邊黑面答道：「我根本沒有考慮過這件事！」隨後便在鏡頭前頭也不回地轉身離去，迫使 直播單位必須緊急將畫面切回直播室。

奇勒的「無禮」舉動隨即在社交平台 X 上遭到大批蘇格蘭球迷瘋狂洗版怒轟。有球迷斥責他毫無風度，戰術混亂、準備不足，更不尊重付錢買飛的擁躉：「奇勒忘記了在接受訪問時，他面對的不是傳媒，而是蘇格蘭的支持者！身為領隊，在輸波後大發脾氣、拒絕反思，簡直是對球迷豎起中指！」更有球迷痛批他公開將輸波責任推卸給球員是極之差勁的行為。

蘇格蘭在美加墨世界盃 C 組最後一輪不敵巴西，只排第三位。法新社

蘇格蘭在美加墨世界盃 C 組最後一輪不敵巴西，只排第三位。法新社

打定輸數：「蘇格蘭要回家了」

奇勒今年初才與足協續約至2030年，他隨後在較平靜的情況下重返媒體區接受完整訪問，其態度依然極度消極，毫無鬥志可言。奇勒嘆氣表示，在這樣的高溫和潮濕環境下，球員雖然付出了巨大努力，但低級失誤卻摧毀了比賽：「我們在開賽四、五分鐘傳球不錯，然後就犯了錯。在世界盃這個水平，你絕對不能犯這樣的錯，因為這會令你陷入被動，變成一個漫長的痛苦夜晚。要達到這個水平，我們必須變得更好。」

當被問及對晉級還有沒有信心時，奇勒的一番話更是直接潑了全蘇格蘭人一盆冷水：「可以肯定的是，我認為我們已經要回家了（For sure I think we're going home）。」這番在賽事未完全宣判死刑前便「打定輸數」的消極宣言，恐將令這位62歲教頭的帥位陷入前所未有的危機。