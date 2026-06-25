英超｜曼聯重返歐聯觸發自動加薪 拉舒福特32.5萬鎊天價周薪成轉會絆腳石

曼聯重返歐聯賽場，本是值得大肆慶祝的喜事，但球會管理層如今卻要面臨一個極其頭痛的財政包袱。紅魔成功鎖定2026-27球季的歐聯資格，陣中前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）合約中的「歐聯條款」亦被自動激活，其周薪將在新球季正式飆升25%，達到驚人的32.5萬英鎊（約336萬港元）！這筆原本無人想被激活的巨額開支，無疑令曼聯今夏欲清洗這位28歲英格蘭國腳的計劃，變得更加舉步維艱。

拉舒福特32.5萬鎊天價周薪成轉會絆腳石。美聯社

歐聯條款被強行激活 「福仔」回歸曼聯加薪25%



拉舒福特與曼聯的合約將於2028年6月屆滿，合約內容包含與球隊成績掛鉤的薪酬浮動條款，當中規定一旦曼聯奪得歐聯資格，其薪酬將自動上調。在曼聯經歷了兩個球季重返歐聯後，拉舒福特獲得了25%的巨幅加薪，周薪從原先的水平飆升至32.5萬鎊。



尷尬的是，拉舒福特上季被外借至西甲巴塞隆拿。雖然他交出14個入球及14次助攻的亮眼數據，但巴塞出於自身的財政考慮，最終決定不啟動合約中2,600萬鎊(約2.68億港元)的買斷條款。如今，這位狀態回勇、手握更高薪酬合約的28歲前鋒重返奧脫福，但他在曼聯教練團的未來計劃中，卻依然沒有位置。

曼聯絕不允許拉舒福特轉投曼城或利物浦等英超死敵。法新社



高昂周薪嚇退買家 曼聯企硬4,000萬鎊不賣死敵



曼聯目前已為拉舒福特貼上了4,000萬英鎊（約4.1億港元）的轉會費標籤。為了避免重蹈覆轍，紅魔高層亦已表態，絕不允許拉舒福特轉投曼城或利物浦等英超死敵。



這項限制加上他高達32.5萬鎊的恐怖周薪，令潛在買家寥寥可數。每年高達1,690萬鎊(約1.7億港元)的薪金開支，對任何欲永久買斷他的球會來說都是一筆天文數字。目前，英超熱刺雖然傳出對他感興趣，甚至願意滿足其薪金要求，但外界普遍預計，曼聯今夏極可能被逼再次接受外借方案。而在任何租借協議中，曼聯恐怕都要像上季一樣，繼續補貼其一大部分的薪水。如果最終無法將其送走，曼聯將不得不每周向一位不在計劃內的邊緣球員支付32.5萬鎊的「歐聯級」周薪，代價可謂極其沉重。

