Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026預告│日本、荷蘭、瑞典爭出線又要避巴西 德國美國力圖全勝完成分組賽

足球世界
更新時間：16:26 2026-06-25 HKT
發佈時間：16:26 2026-06-25 HKT

美加墨世界盃今晚上演D、E和F組最後一輪分組賽，同組兩場賽事安排相同時間上演，4屆世盃盟主德國所屬的E組在香港時間明日凌晨4時開賽；日本、荷蘭和瑞典身處的F組在明早7時進行；東道主之一美國的D組就在明早10時上演。

E組

德國2戰全勝已提早出線兼鎖定首名，今仗尾輪對厄瓜多爾可說是例行公事。據報球隊今仗將會輪換，但40歲老門將紐亞傳繼續上陣，目標希望以全勝姿態躋身32強。對手厄瓜多爾是今屆賽事最失望的球隊之一，分組2仗1和1負兼沒有入球，賽前僅得1分，如想晉級就一定要贏波而回。

另一場科特迪瓦對庫拉索，前者賽前以3分排第2，和波都肯定成為小組次名，會否全力爭勝實屬疑問。反觀庫拉索上仗悶和厄瓜多爾踢出驚喜，今場在中場巴古拿兄弟帶領下，隨時又有意外收穫。

厄瓜多爾 VS 德國(Now616、618台周五凌晨4:00直播)
庫拉索 VS 科特迪瓦(Now617、619台周五凌晨4:00直播)

F組

F組是今晚3組中，競爭最激烈的一組，除突尼西亞已篤定包尾出局外，同得4分的荷蘭和日本，以及3分的瑞典都要爭出線，同時大家都要避免成為次名，在32強就要硬撼C組冠軍巴西，3隊都要扭盡六壬。

荷蘭對突尼西亞形勢明顯，後者2場失9球防線中門大開，橙軍在狀態大勇的鋒將森馬維和加普壓陣下，可望贏波首名晉級。

而日本與瑞典直接爭出線，前者4分在手，大勝有機會壓過荷蘭首名晉級；和波則肯定出線，大機會成小組次名。如果輸波只要避過大敗，都可以用8支最佳第3名的身份出線，此舉更可避過對巴西，他們如何部署將成重要課題。

日本 VS 瑞典(Now617、619、688周五早上7:00直播)
突尼西亞 VS 荷蘭(Now616、618周五早上7:00直播)

D組

美國於小組2戰全勝，已提早晉級並鎖定首名，但他們作為主辦國之一有主場球迷支持，肯定會全力爭取全勝，其高強度踢法面對華而不實的土耳其，有力再下一城。反觀土耳其中場核心艾達古拿受盡批評，尾輪或會拼盡力爭取贏波挽回面子。

另一場澳洲對巴拉圭，兩隊同得3分，直接爭取成為小組次名。巴拉圭踢法偏向技術型和主攻，與穩守突擊的澳洲剛好相反，兩支風格各異的球隊為爭出線交手，戰情值得關注。

美國 VS 土耳其(Viu99、Now616、618周五早上10:00直播)
巴拉圭 對 澳洲(Now617、619周五早上10:00直播)

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
4小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
4小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
5小時前
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
影視圈
4小時前
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
影視圈
2小時前
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
影視圈
8小時前