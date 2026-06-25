世界盃2026預告│日本、荷蘭、瑞典爭出線又要避巴西 德國美國力圖全勝完成分組賽

美加墨世界盃今晚上演D、E和F組最後一輪分組賽，同組兩場賽事安排相同時間上演，4屆世盃盟主德國所屬的E組在香港時間明日凌晨4時開賽；日本、荷蘭和瑞典身處的F組在明早7時進行；東道主之一美國的D組就在明早10時上演。

E組

德國2戰全勝已提早出線兼鎖定首名，今仗尾輪對厄瓜多爾可說是例行公事。據報球隊今仗將會輪換，但40歲老門將紐亞傳繼續上陣，目標希望以全勝姿態躋身32強。對手厄瓜多爾是今屆賽事最失望的球隊之一，分組2仗1和1負兼沒有入球，賽前僅得1分，如想晉級就一定要贏波而回。

另一場科特迪瓦對庫拉索，前者賽前以3分排第2，和波都肯定成為小組次名，會否全力爭勝實屬疑問。反觀庫拉索上仗悶和厄瓜多爾踢出驚喜，今場在中場巴古拿兄弟帶領下，隨時又有意外收穫。

厄瓜多爾 VS 德國(Now616、618台周五凌晨4:00直播)

庫拉索 VS 科特迪瓦(Now617、619台周五凌晨4:00直播)

F組

F組是今晚3組中，競爭最激烈的一組，除突尼西亞已篤定包尾出局外，同得4分的荷蘭和日本，以及3分的瑞典都要爭出線，同時大家都要避免成為次名，在32強就要硬撼C組冠軍巴西，3隊都要扭盡六壬。

荷蘭對突尼西亞形勢明顯，後者2場失9球防線中門大開，橙軍在狀態大勇的鋒將森馬維和加普壓陣下，可望贏波首名晉級。

而日本與瑞典直接爭出線，前者4分在手，大勝有機會壓過荷蘭首名晉級；和波則肯定出線，大機會成小組次名。如果輸波只要避過大敗，都可以用8支最佳第3名的身份出線，此舉更可避過對巴西，他們如何部署將成重要課題。

日本 VS 瑞典(Now617、619、688周五早上7:00直播)

突尼西亞 VS 荷蘭(Now616、618周五早上7:00直播)

D組

美國於小組2戰全勝，已提早晉級並鎖定首名，但他們作為主辦國之一有主場球迷支持，肯定會全力爭取全勝，其高強度踢法面對華而不實的土耳其，有力再下一城。反觀土耳其中場核心艾達古拿受盡批評，尾輪或會拼盡力爭取贏波挽回面子。

另一場澳洲對巴拉圭，兩隊同得3分，直接爭取成為小組次名。巴拉圭踢法偏向技術型和主攻，與穩守突擊的澳洲剛好相反，兩支風格各異的球隊為爭出線交手，戰情值得關注。

美國 VS 土耳其(Viu99、Now616、618周五早上10:00直播)

巴拉圭 對 澳洲(Now617、619周五早上10:00直播)