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世界盃2026｜南非74歲老帥曉高布斯創世盃紀錄 霸氣回應批評

足球世界
更新時間：15:41 2026-06-25 HKT
發佈時間：15:41 2026-06-25 HKT

美加墨世界盃分組賽爆出驚喜！高齡74歲的南非主帥曉高布斯（Hugo Broos），於A組生死戰率領球隊以1:0爆冷擊敗南韓，歷史性首次殺入世界盃淘汰賽；並成為世盃史上最年長的贏波教練。賽後他直言這是一生中前四名的巔峰時刻，更霸氣回擊早前質疑他的批評者。

南非74歲老帥曉高布斯創世盃紀錄。法新社
南非74歲老帥曉高布斯創世盃紀錄。法新社

吐氣揚眉 狂轟反對者

南非今屆開局不順，首戰0:2不敵東道主墨西哥後，國內隨即湧現對曉高布斯戰術及球員能力的猛烈批評。然而，這位曾率喀麥隆勇奪非洲盃的名帥頂住壓力，最終奇蹟地以A組次名出線。賽後曉高布斯霸氣回應早前的指責：「我從未對這群小伙子失去信心。現在，我終於可以去回擊那些過去幾周在背後說三道四、嚷嚷著教練水平太差的人了，今天這個歷史性的出線結果，就是我們給出的最硬氣回應！」

淘汰賽單場決勝一切皆可能

南非將於周日的淘汰賽硬撼另一東道主加拿大。面對硬仗，陣中球員已信心爆棚，甚至高呼要「走到最後拿冠軍」。對此，老帥大表贊同：「只要站上這個階段的舞台，一切皆有可能。最艱難的小組賽我們已經闖過來了。我們絕不會沾沾自喜、覺得周日隨便踢踢就打道回府，我們一定會全力以赴。淘汰賽是一場過決勝負，在足球場上，任何結果都有可能發生！」

今屆世界盃儼如「高齡教頭」的舞台，除了74歲的曉高布斯，還有73歲的加納主帥昆奴斯（Carlos Queiroz）等，這些老江湖用戰術證明了「薑還是老的辣」。

南非74歲老帥曉高布斯創世盃紀錄。法新社
南非74歲老帥曉高布斯創世盃紀錄。法新社

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