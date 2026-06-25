世界盃2026│國際足協恩芬天奴稱「補水暫停」無賺錢 統一放break確保公平

今屆美加墨世界盃所有比賽增加「補水時間」(Hydration break)，轉播商在暫停期間插入廣告，外界斥國際足協(FIFA)此舉充滿銅臭味。然而FIFA主席恩芬天奴(Gianni Infantino)反駁指控，指贊助和轉播合約早擬定好，沒有因為暫停插入廣告而有額外收益，他解釋因氣溫高及賽程密，為球隊著想才增加暫停，並且要做到絕對公平而所有比賽都有「補水暫停」。

美加墨世界盃所有比賽增加「補水時間」(Hydration break)，轉播商在暫停期間插入廣告。法新社

合約早簽署 水break無賺錢

國際足協在今屆世盃所有比賽都增加「補水時間」，分別於上下半場約22分鐘插入，但部份於美國和加拿大的比賽於25度或以下的溫度進行，甚至有賽事於有冷氣的球場上演，不符極端氣溫才加入暫停的原意，外界斥FIFA的安排是單純為了賺錢。恩芬天奴周三回應時就反駁：「FIFA絕對沒有從中得到任何好處，所有轉播和商業合約在決賽周前已經簽好，不存在加入這幾分鐘暫停而多收錢的情況。這純粹是體育決定，而不是經濟決定。」

恩芬天奴稱Hydration Break無賺錢。新華社

為保公平統一有暫停

同時恩芬天奴亦指所有比賽都安排「水break」是確保絕對公平：「如果根據每場氣溫高低才決定是否暫停，會造成不公平。例如有教練利用補水暫停給球員布置新戰術，而另一場比賽的教練就沒有機會。國際足協統一執行這標準，是確保競爭環境一致。」同時他亦解釋今屆世盃一支球隊可能在39日踢8場，每場幾分鐘的時間稱微喘口氣，補充水份，對球員的體能恢復至關重要。