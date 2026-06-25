世界盃2026│孫興民生死戰貶後備半場上陣無貢獻 今屆0球0助攻 4戰世盃命運坎坷

南韓周三(24日)於A組尾輪的出線關鍵戰中收起隊長孫興民(Son Heung-min)，後者於此賽事全部正選出場的走勢告一段落，他最終於半場上陣，可是毫無貢獻，球隊最終0:1不敵南非，跌至小組第3名出線未卜。今次是這名33歲星級鋒將第4次代表南韓參加世盃，3仗無入球和助攻表現低迷，4屆決賽周都命運坎坷。

孫興民貶後備 半場出場僅20次觸球

孫興民在分組頭兩輪均正選上陣，但表現差勁，首場2:1贏捷克於69分鐘被換走；上場0:1負墨西哥在57分鐘已退場：今仗更被教練洪明甫放入後備席，之前12場世盃比賽都正選上陣的走勢告一段落。此子在半場入替，但出場後毫無貢獻，僅得1次中目標攻門，24次傳送只有19次成功，並6次失去控球權，觸球20次，是他於世盃比賽單場觸球次數最少的一場。這名33歲前鋒在今屆比賽無入波和助攻，由於球隊得3分未必可以成為8支最佳第3名之一，有機會以0球0助攻的數據完成第4次世盃之旅。

4屆世盃都命運坎坷

事實上這位前英超金靴得主，之前3屆世盃旅程都命運坎坷。14世盃首次參賽僅入1球，球隊1和2負出局，大軍回國時被球迷扔雞蛋；18世盃他在兩場比賽各入一球，但球隊1勝2負未能出線；22世盃原本預計他可以大放異采，但在決賽周前勇戰至眼眶4處骨折，戴面罩比賽而影響表現，球隊順利晉級淘汰賽也好，他個人沒有入球僅得1個助攻。