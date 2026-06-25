世界盃2026｜南韓0:1爆冷負南非淪小組第三 朴智星狠批：缺乏爭勝心

南韓於世界盃A組最後一輪意外以0:1不敵南非，分組三戰1勝2負僅取小組第3位，只能寄望以最佳小組第3名出線32強淘汰賽。前南韓隊長朴智星批評球隊今仗缺乏爭勝意欲，南韓足總則對出線仍未絕望，會謙遜等待最後結果。

只能爭最佳小組第3名

A組完成首兩輪分組賽後，南韓手執3分今仗只要賽和南非已經可穩奪小組次名晉級32強席位。或許因為這個原因，南韓今仗踢來保守，進攻有點混亂，球員踢來進退失據。結果，被南非一次反擊攻破大門意外輸0:1，淪落排小組第3只能競逐最佳小組第3名出線資格。前南韓隊長朴智星狠批球隊表現：「不知道他們(南韓)今天是否真的想贏波，應該好好反思是否為了勝出一場比賽而戰。球隊進攻方面缺乏明顯方向，甚至整個分組賽都出現同樣問題，這是球隊不足的地方。」

球隊注專防守 看不到入球意圖

朴智星續說：「球隊處於落後的時間，應該最少有3、4名球員走到對方的禁區內等待傳中球。對手已經有多位球員退居禁區防守，但我們仍有4名球員看守後場，我們應該更加積極去進攻。若果我們無法從小組製造進攻，就應該利用曹圭成的頭槌去攻門。球隊只專注於防守，原完看不出有爭取入球的意圖。」

南韓足總承認球隊今天的表現欠理想，但仍相信晉級32強未絕望：「這是一場令人遺憾的敗仗。球隊以小組第3名完成比賽，仍有可能晉級32強，我們只好謙遜地等候賽果，更加堅實去備戰。」

