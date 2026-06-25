世界盃2026│「Sam哥」奧祖亞後備上陣 展開第6次世盃之旅 助墨西哥不失球全勝晉級

美加墨世界盃東道主之一墨西哥在周三(24日)A組尾輪沒有放軟手腳，3:0大勝捷克，以3戰全勝零失球的完美姿態出線，成為世盃史上第6支於分組賽全勝兼沒有失球的球隊。而該隊於78分鐘換入樣貌與吳鎮宇相似的奧祖亞把關，40歲的後者成為美斯和C朗拿度後，第3位6次參加世界盃的球員，連同今仗連續4屆決賽周有出場。

墨西哥成第6支全勝兼不失球球隊

墨西哥頭兩輪分組賽連贏南非和南韓，賽前已篤定出線，今仗收起前鋒魯爾占美尼斯等部份主力，仍能輕鬆大勝。球隊面對捷克由左閘馬迪奧查維斯、前鋒祖利安基洛尼斯和中場艾華路費度高各入一球，大勝3:0。他們最終於A組3戰全勝累積9分，入6球波有失球，成為繼荷蘭(1974年)、巴西(1986年)、意大利(1990年)、阿根廷(1998年)、烏拉圭(2018年)後，世盃史上第6支於小組賽全勝兼0失球的球隊。同時墨西哥亦是90年的意大利後，第2支以完美姿態躋身淘汰賽的東道主。

奧祖亞後備上陣 連續4屆決賽周出場

而今屆退居後備的「Sam哥」奧祖亞，於78分鐘後備上陣入替魯爾蘭祖，在今屆首次出場，以40歲436日成為最年老於世盃出場的墨西哥球員。同時這位與美斯及C朗拿度同樣6次參加決賽周的門將，連續4屆世盃出場，他在2006及2010世盃有入選但沒有披甲，之後由2014巴西世盃起就每屆都有份上陣。