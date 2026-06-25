世界盃2026｜首場淘汰賽對碰揭曉！加拿大南非歷史性出線爭入16強

美加墨世界盃首場淘汰賽對碰正式誕生！在分組賽壓軸戰後，東道主之一的加拿大以B組次名晉級32強，將會遇上爆冷奪A組次名的南非；兩隊同樣寫下國家隊歷史，首度殺入世界盃淘汰賽階段。兩支「神奇黑馬」將於本周日移師洛杉磯體育場展開生死決鬥，爭奪16強席位！



楓葉國連創歷史

加拿大在分組賽連創佳績，先後取得隊史世盃首分及首勝。雖然在B組壓軸戰以1:2不敵瑞士只能以次名晉級32強，無緣留在溫哥華主場出戰淘汰賽，但晉級已締造歷史。中場尤斯達基奧(Stephen Eustaquio)表示：「我們對落敗感到憤怒，這證明球隊已有強隊心態。我們順利出線，接下來全隊會傾盡所有前往洛杉磯迎戰。」

南非爆冷挫南韓 周日爭創奇蹟

南非的晉級過程同樣充滿戲劇性。在A組最後一輪生死戰，南非發揮奇效，以1:0爆冷擊退由孫興民領銜的南韓。加上同組的墨西哥擊敗捷克，世界排名54位的南非奇蹟地以次名搶走另一個出線席位，隊史首度躋身淘汰賽。



加拿大與南非在分組賽均錄得1勝1和1負，雙方歷來僅在2007年友賽交手一次（南非勝2:0）。周日的洛杉磯之戰，不論哪一方勝出，都將再度改寫該國的足球歷史，歷史性躋身世盃16強。