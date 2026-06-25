世界盃2026｜巴拉圭不忿阿米朗領紅牌 向FIFA投訴比寧咸「掩口說話」求追罰停賽
更新時間：11:05 2026-06-25 HKT
發佈時間：11:05 2026-06-25 HKT
發佈時間：11:05 2026-06-25 HKT
英格蘭在世界盃次輪悶和加納後，陣中球星祖迪比寧咸（Jude Bellingham）竟捲入一宗離奇的投訴風波！巴拉圭足協正式向國際足協（FIFA）遞交申訴，指控比寧咸在比賽中與加納隊長佐敦阿休（Jordan Ayew）交談時「用手掩口」，觸犯了今屆世盃防範種族歧視的新球例，強烈要求追罰他紅牌及停賽！
眼紅阿米朗被逐 借新例大造文章
這宗投訴源於巴拉圭國腳米基爾阿米朗（Miguel Almiron）在對土耳其的賽事中，因在衝突中「掩口說話」兼涉嫌種族侮辱對手，被直接出示紅牌。巴拉圭足協認為執法大細超，趕在48小時期限內向FIFA發難，指控比寧咸同樣「掩口說話」，要求一視同仁追罰這位英軍中場停賽一場。
哥連拿：友好交談不受限
然而，巴拉圭這次投訴恐是徒勞。FIFA裁判委員會主席哥連拿（Pierluigi Collina）賽前已詳細解釋新例尺度：「球員絕對可以繼續用手掩口交談，前提是對話必須是友好的。但如果對話帶有衝突和對抗性，掩口就意味著試圖隱藏錯誤言行，這時的懲罰才是紅牌。」
從畫面可見，比寧咸與佐敦阿休在賽後溫馨相擁，兩人的掩口交流顯然是友好對話，不涉任何衝突。當值球證及VAR亦未有介入。巴拉圭今次「拉人落水」的投訴，預料難以動搖比寧咸的參賽資格，只會淪為一場鬧劇。
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