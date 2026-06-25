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世界盃2026│雲尼斯奧斯連續3場有士哥 終成熟撐起鋒線 罕有頭槌建功有禮物

足球世界
更新時間：10:26 2026-06-25 HKT
發佈時間：10:26 2026-06-25 HKT

巴西鋒將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)周三C組尾輪又有入波，梅開二度領軍3:0大勝蘇格蘭，以小組首名晉級32強。這名向來具爭議性的25歲翼鋒在今屆世盃緋於成熟，連續3輪小組賽有入波之餘，還撕掉容易暴怒和踢法挑釁性的缺點，撐起森巴鋒線。同時他今仗罕有地頭槌建功，賽後笑言會得到教練安察洛堤贈送禮物。

雲尼斯奧斯梅開二度

頭兩輪分組賽各入1球的雲尼斯奧斯，今場開賽7分鐘就近門射入先開紀錄。此子於22分鐘再將皮球送入網，但於爭議下被VAR推翻，幸好其情緒沒有被影響，到上半場補時3分鐘接應中場般奴古馬雷斯的傳中，近門頂入梅開二度，並帶領巴西贏3:0，小組2勝1和以首名晉級。

3場入4球 紀律佳不再做計時炸彈

這名效力皇家馬德里的25歲鋒將，今屆世盃場場有士哥，3仗合共累積4球，並悉數成為比賽的最佳球員，成為巴西鋒線尖刀。事實上此子過往容易被敵將掀動情緒，踢法和慶祝動作又具挑釁性，容易暴怒成為球隊計時炸彈，場上表現亦受到影響。他在上屆卡塔爾世界盃和過去2次美洲國家盃都表現平平，未能兌現外界預期成為球隊尖刀，但今屆世盃終於成熟，以更直接和簡潔的踢法交出好表現，3仗12次起腳入4球，平均每3次射門就有一球進帳，效率高企。

安帥承諾頭槌入波送禮物

巴西教練安察洛堤亦大讚他：「我從未懷疑過他以怎樣的狀態迎接今屆世盃。對他來說，為國家隊效力是一種榮譽。他表現非常出色，還取得一個入球，這對他來說非常罕見。」由於此子向來甚少頭槌入波，他笑言曾在皇馬與他合作多年的安帥曾指他不會用頭建功，所以用禮物打賭：「我今場取得頭槌入球，這涉及我向教練的承諾。他當時跟我說不可能(頭槌入波)，還說如果我入了，就送我一份禮物，所以我現在等待着這份禮物。」

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