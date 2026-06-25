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世界盃2026│波斯尼亞鎖定做最佳第3名 隊史首次晉級淘汰賽

足球世界
更新時間：09:35 2026-06-25 HKT
發佈時間：09:35 2026-06-25 HKT

波斯尼亞周三(24日)在美加墨世界盃B組尾輪3:1擊敗卡塔爾，與東道主之一加拿大同樣累積4分，在對賽成績相同下，因得失球差較差僅得第3名。然而由於C、D、I和J組第3名的成績肯定不及他們，所以這支第2次參加決賽周的歐洲國家確定成為8支最佳第3名之一，鎖定32強席位，首次躋身淘汰賽。

尾輪贏卡塔爾夠分入32強

今場波斯尼亞憑中場阿拉積比高域和鋒將艾敏馬歷各入一球，加上卡塔爾門將阿般拿達的烏龍球贏3:1，與同日以1:2不敵瑞士的加拿大同得4分。在同分先計算對賽成績、對賽得失球差下，雙方於首輪賽和1:1，要以小組得失球差分高下，加拿大的得失球為正5球，波斯尼亞就是負1球，前者成為小組亞軍，後者僅得第3未能直接出線。

C、D、I和J組第3名未能超越他們

然而4分和負1球得失球差的成績，已足夠讓波斯尼亞第2次參加世盃就躋身淘汰賽。皆因C組完成所有比賽後，第3名的蘇格蘭僅得3分落後他們；I組的第3名無論是塞內加爾或伊拉克，最多亦只得3分無法超越，加上D組及J組的第3名就算取得4分也好，得失球差亦肯定比他們差，在4組的第3名排名比他們差的情況下，確定成為8支最佳第3名之一獲得32強席位。

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