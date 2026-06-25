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世界盃2026│尼馬時隔981日再現世盃賽場 出場14分鐘創造3次入球機會 賽後激動落淚

足球世界
更新時間：09:12 2026-06-25 HKT
發佈時間：09:12 2026-06-25 HKT

巴西周三(24日)於C組尾輪3:0大勝蘇格蘭，以小組首名出線之餘，同時收到隊史入球王尼馬(Neymar)回歸亦有好表現的振奮消息。這名34歲鋒將傷瘉後備上陣，時隔981日再次踏足世盃舞台，今仗披甲短短14分鐘已創造3次入球機會，僅次於兩名隊友，賽後亦激動落淚。

後備上陣14分鐘創造3次入球機會

尼馬頭兩輪因小腿傷患倦勤，今仗終於康復回歸。他在76分鐘入替馬菲奧斯根夏，相隔981日再於世盃賽場亮相，對上一次就是2022卡塔爾世盃8強，當時他踢足120分鐘並攻入一球，可是球隊互射12碼不敵克羅地亞。這名累積入79球的巴西隊史入球王，披甲短短13分鐘創造3次入球機會，還有24次觸球，1次命中目標的攻門，以及1次奪回控球權，以闊別國家隊近3年來說，表現已經收貨。

歷盡艱辛回歸 激動落淚

此子在上屆世盃後飽受傷患困擾，經歷沙特阿拉伯球壇的失敗之旅後，為爭取參加今屆世盃毅然回歸巴西球壇加盟母會山度士，但未能連續上陣而一直被教練安察洛堤棄用，最終在爭議聲下入選世盃大軍。如今幾經辛苦才重踏世盃賽場，難怪他賽後激動落淚。

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