世界盃2026｜巴西3:0炒蘇格蘭奪首名 攜摩洛哥雙雙晉級 尼馬復出惹哄動

世界盃C組迎來第三輪分組賽的終極一戰，出線與首名之爭鬥到最後一刻。最終「森巴兵團」巴西以3:0大勝蘇格蘭，與同日以4:2反勝海地的摩洛哥雙雙取得7分，巴西憑得失球優勢力壓對手首名出線。今仗吞下三蛋的蘇格蘭排小組第三，仍保留晉級希望。

森巴兵團力爭首名 雲尼斯奧斯頭頂腳踢

足球王國巴西於C組首輪與摩洛哥賽和1:1，表現一度令人失望，猶幸上仗面對「魚腩部隊」海地時進攻火力有所改善。賽前巴西與摩洛哥同積4分，巴西僅以得失球差優勢暫列榜首；若要確保以首名出線，巴西今仗不僅要全取三分，更要盡量爭取「數糊」擴大淨勝球優勢。

面對蘇格蘭，巴西開賽即展現強烈爭勝心，大舉壓上施壓。戰至7分鐘，蘇格蘭後防隨即「送大禮」，中堅麥堅拿（Scott McKenna）在後場試圖組織攻勢時慘遭拉恩域陀（Rayan）逼搶截走皮球，皮球輾轉落到雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）腳下，這位皇馬翼鋒冷靜地扭過門將根恩（Angus Gunn），輕鬆射入空門先開紀錄。

23分鐘，蘇格蘭後防再次出現漫不經心的失誤，雲尼斯奧斯從後插上截斷傳球，單刀推射破網。正當巴西球員瘋狂慶祝之際，球證經VAR覆核後，裁定雲尼斯奧斯搶截時犯規在先，入球無效，令巴西慘「食詐糊」。不過巴西並未氣餒，隨後在前場成功反搶，般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）右路送出一記落點極佳的傳中，門前觸覺敏銳的雲尼斯奧斯入楔遠柱，高高躍起頭槌破網，助巴西擴大優勢。

換邊後，巴西攻勢依然凌厲。戰至60分鐘，森巴兵團展現出速度與細膩兼備的默契配合，般奴古馬雷斯送出一記極具穿透力的「手術刀」直線妙傳，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）接應後冷靜射入，將比數拉開至3:0，並奠定勝局。

值得一提的是，此前一直因傷缺席的超級巨星尼馬（Neymar）在76分鐘入替入球功臣根夏。當這位身披10號球衣的王牌踏入邁阿密球場草地一刻，全場掌聲雷動！這是尼馬時隔980天再度披上國家隊戰衣，亦是他今屆世界盃的首次亮相，為球隊注下強心針。

海地破52年入球荒 摩洛哥尾段發力反勝4:2

同組另一場賽事，賽前兩戰皆北、已篤定出局的海地卻爆發出驚人鬥志。面對必須爭取大勝的摩洛哥，海地在開賽10分鐘便震驚全場！蘭尼約瑟夫（Lenny Joseph）接應傳中並以一記瀟灑的後踭撞入，為海地先開紀錄！這不僅是海地球員今屆的驚喜之作，更是國家隊自1974年對陣阿根廷入波後，相隔近19,000日的世界盃首個入球。

立足未穩的摩洛哥隨即如夢初醒展開狂攻。戰至39分鐘，摩洛哥左路傳中，海地門將柏施迪（Johny Placide）撲出不遠，伏兵門前的夏基美（Achraf Hakimi）把握機會將皮球送入網窩，追成1:1平手。然而好戲在後頭，僅僅4分鐘後，海地的威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）突施冷箭，右腳轟出一記勢大力沉的「世界波」直飛左上角，再次為海地取得2:1領先。不過摩洛哥展現出強大韌性，短短3分鐘後策動快速反擊，由伊斯美沙巴利（Ismael Saibari）於禁區內冷靜施射破網，閃電追成2:2完半場。

下半場戰況依然膠著，直至78分鐘摩洛哥終於打破僵局！禁區內一片混戰中，拉希米（Soufiane Rahimi）在人群中把握「執死雞」機會起腳破網，為「阿特拉斯雄獅」射入反超前3:2的寶貴一球。戰至89分鐘，基森美耶辛尼（Gessime Yassine）在底線前將皮球救回並送出傳中，拉希米門前輕鬆撞射梅開二度，為摩洛哥鎖定4:2勝局。

總結C組最終形勢，巴西與摩洛哥同積7分攜手晉級，巴西憑藉淨勝球優勢力壓對手奪得小組首名，摩洛哥次名出線。至於今仗失3球的蘇格蘭以3分排小組第三，仍保留以「最佳第三名」晉級的希望；海地則三戰皆北包尾出局。

巴西C組頭名出線之後，將會在下一圈對陣F組的第二名，而摩洛哥將會對上F組的第一名。不過F組的局勢目前撲朔迷離，荷蘭和日本同積4分位列前二，瑞典積3分緊隨其後，這意味著巴西和摩洛哥的對手將會在這三個國家之間產生。