世界盃2026│巴西明日清晨鬥蘇格蘭 安察洛堤確認尼馬復出 「他會幫到球隊」

美加墨世界盃今晚開始進開分組最後一輪賽事，每組的兩場比賽都會同時間舉行，C組就在香港時間周三清晨6點上演，其中一場就是巴西對蘇格蘭。森巴軍團教練安察洛堤透露，頭兩輪因傷缺陣的尼馬(Neymar)今場可以復出，並指以他的經驗和能力，肯定會幫到球隊。

尼馬克服小腿傷患可以上陣

巴西隊史首席射手尼馬因小腿肌肉傷患，在C組頭兩輪都因傷倦勤，但他在過去幾日已全面復操，教練安察洛堤指今場尾輪對蘇格蘭可以復出：「他可以上陣。他在這周的訓練情況很好，亦已經為這場比賽做好準備。」由於正選翼鋒拉芬夏比洛尼拉傷大腿腿筋未能披甲，尼馬預計會得到上陣時間，安帥表示：「他會和其他球員一起陪場，大家都很高興他回來。」

巴西仍未確定晉級

森巴軍團目前於C組以4分排榜首，與次席摩洛哥同分，較對手蘇格蘭多1分，仍未肯定可以晉級淘汰賽。安察洛堤指尼馬回歸正是最佳時機：「他會帶來幫助，同時也會帶來經驗和對比賽的理解。同時他在幫助年輕球員方面，一直都做得很好。」