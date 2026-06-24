Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│巴西明日清晨鬥蘇格蘭 安察洛堤確認尼馬復出 「他會幫到球隊」

足球世界
更新時間：18:25 2026-06-24 HKT
發佈時間：18:25 2026-06-24 HKT

美加墨世界盃今晚開始進開分組最後一輪賽事，每組的兩場比賽都會同時間舉行，C組就在香港時間周三清晨6點上演，其中一場就是巴西對蘇格蘭。森巴軍團教練安察洛堤透露，頭兩輪因傷缺陣的尼馬(Neymar)今場可以復出，並指以他的經驗和能力，肯定會幫到球隊。

尼馬克服小腿傷患可以上陣

巴西隊史首席射手尼馬因小腿肌肉傷患，在C組頭兩輪都因傷倦勤，但他在過去幾日已全面復操，教練安察洛堤指今場尾輪對蘇格蘭可以復出：「他可以上陣。他在這周的訓練情況很好，亦已經為這場比賽做好準備。」由於正選翼鋒拉芬夏比洛尼拉傷大腿腿筋未能披甲，尼馬預計會得到上陣時間，安帥表示：「他會和其他球員一起陪場，大家都很高興他回來。」

巴西仍未確定晉級

森巴軍團目前於C組以4分排榜首，與次席摩洛哥同分，較對手蘇格蘭多1分，仍未肯定可以晉級淘汰賽。安察洛堤指尼馬回歸正是最佳時機：「他會帶來幫助，同時也會帶來經驗和對比賽的理解。同時他在幫助年輕球員方面，一直都做得很好。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
7小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
5小時前
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
23小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
8小時前
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
5小時前
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
9小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
2026-06-23 14:44 HKT