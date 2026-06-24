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世界盃2026│C朗加入5大神鋒有份 今屆21次梅開二度 已超越上屆總數

足球世界
更新時間：16:10 2026-06-24 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-24 HKT

今屆美加墨世界盃完成了分組賽頭兩輪共48場賽事，入球多之餘，21次有球員單場入2球或以上，已超越去屆的20次。當中5大神鋒美斯(Lionel Messi)、艾寧夏蘭特(Erling Haaland)、基利安麥巴比(Kylian Mbappe)、哈利卡尼(Harry Kane)和C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)，都試過梅開二度，多場比賽都成為入球盛宴。

21次梅開二度 超越上屆總數

梅開二度在今屆世界盃幾乎日日出現，48場已進行的比賽中，21次有球員單場入2球或以上，比上屆卡塔爾世盃多1次，當中阿根廷球王美斯和加拿大前鋒約拿芬大衛更試過單場入3球，追平上屆帽子戲法的次數。而5大鋒將齊齊試過起孖的滋味，當中美斯一場戴帽一場梅開二度；麥巴比和夏蘭特就2次起孖；C朗及哈利卡尼就各1次梅開二度。

5大神鋒都試過單場入2球

目前已有18位球員單場入2球或以上，除5大神鋒外，還有巴西前鋒馬菲奧斯根夏、西班牙鋒將奧耶沙巴爾、日本射手上田綺世、德國鋒將夏維斯等名將，亦有新西蘭的伊利亞祖斯、瑞士文森比等名不見經傳的球員。而以小組計算，12個分組中只有A組沒有球員單場入2球或以上，I組因為有麥巴比和夏蘭特，4場比賽出現了5次梅開二度。

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