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世界盃2026│「護法」祖奧菲歷斯任正選 C朗即發威 今季合作大哥入30球

足球世界
更新時間：14:43 2026-06-24 HKT
發佈時間：14:43 2026-06-24 HKT

C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)大發神威，周二K組次輪梅開二度帶領葡萄牙5:0大勝烏茲別克，其中一個關鍵是同樣效力艾納斯的攻擊拍檔祖奧菲歷斯(Joao Felix)出任正選。兩人今季於艾納斯產生良好的化學反應，C朗30個入球有28球與他同場合作時取得，兩人在今屆世盃首合作即擦出火花，菲歷斯不愧是大哥的「護法」。

「護法」祖奧菲歷斯助大哥梅開二度

首輪賽和剛果民主共和國時，祖奧菲歷斯沒有披甲，C朗就踢得生涯最差的世盃比賽。今場葡萄牙教練馬天尼斯抽起貝拿度施華，讓菲歷斯出任正選，這名「護法」立即激活大哥C朗，後者梅開二度，成為歷來首位於6屆世界盃都有入球的球員。菲歷斯突破力強，擅長持球奔襲，可以分散對手的注意力，令C朗在最前線踢得更舒服。

兩人今季合作 C朗入30球

兩人剛季於艾納斯已合作無間，C朗全季各賽事共有30球，其中28球與他同場比賽時取得。而他倆全季於艾納斯一起上陣34場，球隊取得26勝2和6負的佳績，當中C朗於共中24場有士哥，合作時有入球的比率達到70%，菲歷斯正是C朗的最佳「護法」。
 

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