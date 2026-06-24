世界盃2026｜C朗起孖心情靚爆！記者會變「員工大會」兩記者要求加薪借車

葡萄牙在世界盃次輪以5:0大勝烏茲別克，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）梅開二度走出首仗低潮，賽後心情大靚。在新聞發佈會上，兩名記者向C朗要求加薪和借車。原來兩人是C朗剛入股的媒體的記者，C朗非但沒有介意，更與兩人大開玩笑，與首場和波後記者會氣氛沉重形成強烈對比。

現場爭取福利 記者：老闆幾時加人工？

提問的兩名記者來自拉美串流平台 LiveMode。由於C朗在2026年5月正式入股該公司，變相成為兩人的老闆。發佈會上，一名記者搶到話筒後笑著向C朗表示：「技術上你現在是我們老闆。首先，你是世上最好的老闆；其次，我們幾時能找你談談加薪？」另一人亦湊熱鬧：「老闆，公司能提供車子嗎？你車庫裏隨便一駕都可以。」

面對記者的「突襲」，C朗露出了燦爛笑容，大方幽默地回應：「今天是個開玩笑的好日子，我就喜歡這種幽默感。上一場比賽（和波後）可不是開開玩笑的時候，但今天可以。」

走出「世界要我退役」陰霾 冷靜看「美C大戰」

C朗坦言，首戰後的批評讓他度過了艱難而黑暗的一周，感覺全世界都覺得我要退役了。但他強調自己始終相信努力，並感謝隊友支持。他還不避嫌談及有可能在今屆世界盃與美斯合演夢幻對決，C朗表示：「現在談這個還太早，但如果真的發生，那絕對會是頂級對決。下一場對哥倫比亞會很艱難，但我們已實現階段目標：我取得入球，球隊整體狀態亦非常好。」