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世界盃2026│加納巫師施法成功？ 哈利卡尼19次觸球創大賽新低

足球世界
更新時間：12:54 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:54 2026-06-24 HKT

英格蘭隊長哈利卡尼周二(23日)迷失球場，在美加墨世界盃L組次輪面對加納時全場僅得19次觸球，是他個人歷來於國際大賽的單場新低。卡尼比起首輪梅開二度可說判若兩人，短短6日演出截然不同，難免聯想到加納著名巫師邦薩姆賽前指已向卡尼施法，會限制他發揮的說法。

卡尼19次觸球創新低 失黃金機會

哈利卡尼今場踢出個人最差的國際大賽，全場踢足90分鐘只得19次觸球，是他6次參加世界盃和歐洲國家盃以來，踢足整場比賽而觸球最少的一次。同時他今場3次射門僅1次命中目標，錯失1次黃金機會，離門6碼抽射高出，他自己形容這樣的機會10次有9次射入，英軍主教練杜曹亦指解釋唔到：「那是一個明確的入球機會，是絕佳機會。」

巫師邦薩姆賽前指曾向C朗施法

卡尼突然狀態大滑，或許真的受到加納著名巫師邦薩姆的影響。後者賽前2日受訪時表示，已向卡尼施法，限制他場上的發揮，他當時說：「我正在對哈利卡尼做一些事情。此前我已經證明過自己的能力，所以我知道該怎麼做才能限制他。我因自己的預測而聞名，我並不是希望他遭遇嚴重傷病，只是希望他在面對我的國家時受到一定影響。我會做好自己的事情，幫助加納。」邦薩姆曾聲稱自己在2014件世界盃期間，令到C朗受膝傷困擾。

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