世界盃2026│C朗機靈讓罰球權俾文迪斯射入 比入波更開心：「我地一齊呃龍門」

葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)周二(23日)對烏茲別克大發神威入2球外，還非常機靈，2次處理罰球都具有心思。其中一次是上半場於危險地帶得到罰球，C朗裝腔作勢伸呼吸準備主射，但左閘紐奴文迪斯(Nuno Mendes)突然衝前勁射破網，這名41歲老將賽後興奮指「早和文迪斯夾計呃門將」。

C朗扮主射欺騙對方門將

當葡萄牙在危險地帶獲得罰球時，C朗拿度慣常直射向龍門。然而這名41歲老將藉此習慣欺騙烏茲別克門將尼馬度夫(Abduvakhid Nematov)，他如往常般在主射門大力深呼吸，再以凌厲眼神瞄向球門，此時身旁的紐奴文迪斯突然加速左腳勁射，角度不算刁鑽，但尼馬度夫未料到有此一著而反應不及，皮球應聲破網。

The keeper leaning left in anticipation of Ronaldo’s shot just shows how good the fake was😭 pic.twitter.com/vh1HOiJ749 https://t.co/8clVfVMILw — AB⚕ (@AbsoluteBruno) June 23, 2026

與文迪斯夾計比入波更開心

C朗賽後談及這次罰球組織時，比入波更開心：「我本來打算自己主射那個罰球，但我告訴文迪斯『我們來欺騙門將，他會以為是我。你大力射門，肯定能入波。』我在賽前就說過，我們應該由始至終都保持團結，我們能控制內部因累，但外部因素很難控制。球隊的目標，就是其他人都能夠取得入球。」