世界盃2026｜哥倫比亞1:0擊敗剛果民主共和國 兩戰全勝提早晉級32強

哥輪比亞周二於美加墨世界盃K組次輪，大部份時間圍攻剛果民主共和國之下，雖然只靠丹尼爾蒙路斯的入球小勝1:0，但兩戰全勝足以確保穩奪小組首兩名的出線32強淘汰賽席位。

哥倫比亞甫開賽即搶攻，4分鐘路爾斯蘇亞雷斯接應左路傳中近門施射，皮球被剛果民主共和國門將馬柏斯擋橫，丹尼爾蒙路斯遠柱後上面對空門，可惜來遲一步未能射中皮球。兩分鐘後，輪到丹尼爾蒙路斯接應左路傳中，12碼點附近頭槌攻門，門將馬柏斯將球擋出不遠，蒙路斯衝前補中，可惜球證判其越位在先白吃「詐胡」。

丹尼爾蒙路斯後上建功

一輪邊路側擊無效，哥倫比亞11分鐘由占士洛迪古斯禁區頂施放冷戰，又過不到馬柏斯十指關。哥軍鋒線王牌路爾斯迪亞斯，16分鐘禁區中路起腳同樣被馬柏斯救出，為剛果民主共和國半場保住0:0和局。

迪亞斯詐胡梅開二度

換邊後，哥倫比亞終於76分鐘打破僵局，蒙路斯接應隊友妙傳，後上於禁區右邊左腳施射入網。兩分鐘後，隊友路爾斯迪亞斯接應長傳推過敵衛於禁區內射入網，可惜被罰推人在先入球無效。迪亞斯再接再勵，80分鐘接應直線於左邊推入禁區，成功射破馬柏斯的十指關，但又被判越位，4分鐘內「詐胡」梅開二度。哥軍之後未再有進帳，最終小勝1:0，兩戰全勝提早一輪篤定晉級32強。