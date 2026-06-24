世界盃2026｜莫迪歷迎國家隊200場里程碑 躋身史上第4人寫下不朽傳奇

年屆40的克羅地亞傳奇中場球星莫迪歷（Luka Modric），在周二的世界盃分組賽次輪，迎來了其職業生涯史詩級的一刻，達成代表國家隊上陣200場的里程碑。莫迪歷亦成為足壇歷史上，第4位達成男子國家隊200場出賽壯舉的球員，並肩美斯（Lionel Messi）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）！

歷史第4人！與C朗、美斯並肩入殿堂

今場世界盃次輪焦點戰，除了克羅地亞順利全取三分外，全世界球迷的目光都聚焦在莫迪歷身上。這是他第200次身披克羅地亞紅白格子戰衣出戰，讓他加入了由葡萄牙球王C朗拿度、阿根廷球王美斯以及科威特傳奇球星阿穆達華（Bader Al-Mutawa）組成的超凡殿堂，成為男足歷史上第四位「雙百會」成員。

賽後，克羅地亞足總在更衣室為他準備了特別版的「200」號球衣，一眾隊友更興奮地在場上合力將這位國家英雄高高拋起，場面溫馨而激動。

莫迪歷感言驕傲幸福：身穿最美麗球衣是不可思議

莫迪歷在賽後難掩激動與自豪之情，他說：「身穿這件最美麗的球衣達到200場是不可思議的，我為此感到無比驕傲和幸福。老實說，我從沒想過能達到這個數字。我要感謝所有和我一起走過這200場比賽的人，從歷任教練到前任和現任隊友，是他們幫助了我，讓我的國家隊生涯變得有意義。」

莫迪歷更慶幸今次的里程碑能夠以勝仗慶祝，彌補了當年百場里程碑時遺憾打和芬蘭的宿怨：「感謝上帝，這次幸運之神在我們這邊，我們拿到了極為重要的三分。」

坦言贏得緊張 盼勝仗助球隊找回自信

談到今場以1:0險勝巴拿馬的過程，莫迪歷坦言球隊踢得有些綁手綁腳：「我們踢得有些緊張，不夠放鬆，因為我們深知這場比賽的重要性。這場勝利對我們的自信心有極大幫助，能讓我們變得更好，我希望這場勝仗能成為球隊今屆賽事的轉捩點。」

