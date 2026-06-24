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世界盃2026│C朗談與美斯對決是「頂級交手」 葡萄牙、阿根廷4種情況相遇 最快8強

足球世界
更新時間：11:18 2026-06-24 HKT
發佈時間：11:18 2026-06-24 HKT

葡萄牙憑隊長C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)梅開二度，5:0大勝烏茲別克，在K組累積4分出線形勢大好。有記者賽後問C朗有否想過在淘汰賽面對由宿敵美斯(Lionel Messi)帶領的阿根廷時，他大方回應指是「頂級對決」，而根據抽籤形勢，葡軍和阿根廷有4種情況會碰頭，最快是在8強。

C朗談與美斯對決是「頂級交手」

C朗賽後於記者會和球員通道接受記者訪問，多次被問及宿敵美斯在周一梅開二度的問題，他曾回應「我不關心美斯」，亦試過直接跳過問題。另有記者問他有否想像過與阿根廷交手，他就回應：「好吧，我不知道該怎樣回答你，因為這個問題......沒甚麼意願。但好吧......那是頂級對決。」

葡萄牙、阿根廷4種情況相遇

事實上競爭近20年的C朗和美斯，從未在世界盃舞台交手，球迷都期待兩人在今屆相遇。根據淘汰賽形勢，葡萄牙和阿根廷有4種情況相遇。現時阿根廷已確定成為H組第1，如果葡萄牙最終成為K組冠軍，兩隊就會於8強相通；葡軍若以最佳第3名的身份出戰，4強才有機會面對阿根廷；如他們取得K組次名，到決賽才會遇上阿根廷上演夢幻對決。最後一種可能性是葡軍次名，他們和阿根廷一路晉級但在4強雙雙出局，就會在季軍戰相遇。
 

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