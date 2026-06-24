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世界盃2026｜門前失機連累英格蘭和波 哈利卡尼「不可能每次都射入」

足球世界
更新時間：09:45 2026-06-24 HKT
發佈時間：09:45 2026-06-24 HKT

周二世界盃L組次輪英格蘭對加納，英軍全場佔得72%的控球，兼成功製造多達19次射門之下，最後因前鋒多次失機，包括隊長兼射手哈利卡尼（Harry Kane）在比賽尾段錯失了一記門前的絕殺黃金機會，遭逼和0:0，錯失提早篤定首名出線機會。哈利卡尼無奈表示：「這種球十次有九次能射入，亦深知不可能每次都射入。」

杜曹：空間太小運氣欠佳

英軍今仗雖然佔得壓倒性的72%控球權，但面對加納極具紀律性的鋼鐵防線，進攻顯得一籌莫展。主帥杜曹（Thomas Tuchel）賽後亦坦言卡尼今仗踢得吃力：「對方的防守非常有決心和紀律。卡尼今仗未能如我們預期般頻繁參與進攻，但那是因為對方的防守收得太緊了，場上根本難以找到空間。而他僅有的幾次機會，也確實缺少了一點運氣。」

卡尼感嘆：前鋒總會遇到這樣的日子

英格蘭全場最大的機會出現在臨完場前，皮球正好落到近門無人看管的卡尼腳下，豈料這位平日門前極其冷靜的首席射手，起腳時竟然未能壓住皮球，將這個黃金絕殺球一腳送上了看台！
痛失致勝球的卡尼賽後極為沮喪，並說出了他的心聲：「我一直在等待這樣的機會降臨。作為前鋒，在這種艱難的比賽中，你只能一直等待皮球彈到你面前。當時球真的落下來了，但我只是沒能壓住皮球。老實說，我對自己很有信心，這種機會我通常十次有九次都能射入，但現實就是如此。我當了前鋒這麼多年，深知球不可能每次都入網，我必須接受它。」今仗雖然未能全取3分，但卡尼對英格蘭的出線形勢仍然樂觀：「我們當然想要贏波，但接受這一分，我們在分組賽依然處於非常有利的位置。」

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